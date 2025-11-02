A qué hora juega River vs. Gimnasia La Plata por el Torneo Clausura

river-convocados

Las bajas de River para enfrentar a Gimnasia La Plata

El Millo no contará con el defensor Gonzalo Montiel, que sufrió un esguince de rodilla ni con el delantero Sebastián Driussi que padece una distensión en su isquiotibial izquierdo. Al atacante lo reemplazará Facundo Colidio mientras que, en cuanto al lateral derecho, Milton Casco y Fabricio Bustos pelean por ocupar dicho lugar.

Enzo Pérez, un jugador cuestionado, reaparecería en el mediocampo, sector de la cancha de Kevin Castaño pelea por un lugar con Juan Carlos Portillo y el juvenil Cristián Jaime podría tener su primera titularidad reemplazando a Ignacio Fernández.

El elenco de Fernando Zaniratto disputó su último encuentro hace dos semanas cuando, en condición de visitante, perdió 2-0 con Estudiantes en el clásico de La Plata correspondiente al interzonal de la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

El entrenador interino del Lobo hará dos modificaciones: el uruguayo Juan de Dios Pintado pasará del mediocampo al lateral derecho para ocupar el lugar de Fabricio Corbalán que será reemplazado por Juan Manuel Villalba, al tiempo que Manuel Panaro ingresará por Pedro Silva.

Las probables formaciones:

River Plate: Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Silvio Trucco.

Horario: 20.30

TV: ESPN Premium.