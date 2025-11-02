Inicio Ovación Fútbol River
A qué hora juega River vs. Gimnasia La Plata por el Torneo Clausura

River buscará la recuperación tras caer en la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia cuando reciba este domingo a Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Clausura

Por UNO
Maxi Salas y Marcos Acuña serán titulares en River.

River necesita urgente un triunfo para meterse nuevamente en la zona de la clasificación a la Copa Libertadores. El Millonario buscará la recuperación tras caer en la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia cuando juegue este domingo con Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental, por la fecga 14 del Torneo Clausura.

El cotejo se disputará desde las 20.30, contará con el arbitraje de Nazareno Arasa mientras que Silvio Trucco estará en el VAR y la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Enzo Pérez River
Enzo Pérez reaparecería en River.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo, que el próximo fin de semana enfrentarán a Boca en el Superclásico, vienen de caer 4-3 en penales, tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, ante Independiente Rivadavia por la semifinal de la Copa Argentina que se disputó el viernes 24 de octubre en Córdoba. El Millonario se fue insultado por sus hinchas y con un entrenador que, a pesar de que la historia en el club lo respalde, empezó a ser cuestionado.

river-convocados

Las bajas de River para enfrentar a Gimnasia La Plata

El Millo no contará con el defensor Gonzalo Montiel, que sufrió un esguince de rodilla ni con el delantero Sebastián Driussi que padece una distensión en su isquiotibial izquierdo. Al atacante lo reemplazará Facundo Colidio mientras que, en cuanto al lateral derecho, Milton Casco y Fabricio Bustos pelean por ocupar dicho lugar.

Enzo Pérez, un jugador cuestionado, reaparecería en el mediocampo, sector de la cancha de Kevin Castaño pelea por un lugar con Juan Carlos Portillo y el juvenil Cristián Jaime podría tener su primera titularidad reemplazando a Ignacio Fernández.

El elenco de Fernando Zaniratto disputó su último encuentro hace dos semanas cuando, en condición de visitante, perdió 2-0 con Estudiantes en el clásico de La Plata correspondiente al interzonal de la decimotercera fecha del Torneo Clausura.

El entrenador interino del Lobo hará dos modificaciones: el uruguayo Juan de Dios Pintado pasará del mediocampo al lateral derecho para ocupar el lugar de Fabricio Corbalán que será reemplazado por Juan Manuel Villalba, al tiempo que Manuel Panaro ingresará por Pedro Silva.

Las probables formaciones:

River Plate: Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia La Plata: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Silvio Trucco.

Horario: 20.30

TV: ESPN Premium.

