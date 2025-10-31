Gonzalo Montiel y una lesión que preocupa a River a pocos días del Superclásico

El lateral derecho de River Gonzalo Montiel se realizó estudios médicos producto de una molestia en la rodilla derecha y peligra su participación en el duelo ante Gimnasia La Plata por el Torneo Clausura y también en el Superclásico.
Durante el entrenamiento vespertino del jueves, el campeón del mundo en Qatar 2022 sufrió un problema físico y encendió las alarmas en el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.
La lesión del futbolista de 28 años es un esguince y su presencia en el choque ante el Lobo, válido por la decimocuarta jornada del campeonato local, estaría prácticamente descartada, pero además la preocupación en el elenco de Núñez es que el domingo 9 de noviembre desde las 16:00 visitará a Boca en La Bombonera en un partido trascendental en la lucha por clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.
Si se confirma la ausencia del marcador de punta derecho para ambos encuentros, el Muñeco perdería una de las piezas fundamentales en su esquema en el tramo final del certamen y debería analizar al sustituto para enfrentar al xeneize.
En ese sector del campo, Gallardo cuenta con Fabricio Bustos como el reemplazante natural, pero el bajo rendimiento del ex Independiente generó que pierda terreno en las consideraciones del entrenador.
Hasta ahora jugó 36 partidos y marcó 5 goles.