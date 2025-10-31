Gonzalo Montiel y una lesión que preocupa a River a pocos días del Superclásico

Durante el entrenamiento vespertino del jueves, el campeón del mundo en Qatar 2022 sufrió un problema físico y encendió las alarmas en el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo.

La lesión del futbolista de 28 años es un esguince y su presencia en el choque ante el Lobo, válido por la decimocuarta jornada del campeonato local, estaría prácticamente descartada, pero además la preocupación en el elenco de Núñez es que el domingo 9 de noviembre desde las 16:00 visitará a Boca en La Bombonera en un partido trascendental en la lucha por clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.