Scaloni recibió el 2026 de una manera particular: las fotos que se viralizaron

El DT de 47 años tendrá un 2026 agitado. La Selección argentina comenzará la defensa del título de Qatar 2022 ante Argelia el martes 16 de junio a las 22 en Kansas City.

Los otros dos encuentros correspondientes al Grupo J los afrontará en la ciudad de Dallas: el lunes 22 a las 14 frente a Austria y el sábado 27 de junio a las 23 con Jordania.

Scaloni quedó afuera del podio de los mejores entrenadores de América

En las últimas horas, Scaloni quedó afuera del podio en un prestigioso ranking, algo que sorprendió al jundo del fútbol.

Este miércoles se dio a conocer el listado de los mejores entrenadores de América, según la encuesta que organiza el diario El País de Uruguay.

El elegido como el mejor del continente fue Filipe Luis, campeón de la Copa Libertadores con Flamengo. El brasileño recibió 191 votos.

El podio lo completaron dos argentinos: Gustavo Alfaro y Gustavo Costas, con 23 y 15 votos, respectivamente.

En esta votación participan 264 periodistas deportivos de 16 países del continente y Scaloni quedó cuarto con 10 votos.