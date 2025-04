Demichelis protagonizó un escándalo en Rayados de Monterrey: hubo un lesionado

El ex DT de River Plate le habría reprochado a Canales aspectos tácticos y su falta de sacrificio para defender. Pero Canales le contestó: "No nos has aportado nada en defensa, en ataque, ni en las prácticas". Luego, pateó una puerta de vidrio y se hizo una herida que requirió diez puntos de sutura, por lo que podría perderse el partido de este sábado ante Guadalajara por la fecha nueve de la Liga MX.

Monterrey está noveno en la Liga MX a once puntos de América, líder del certamen.

Qué dijo Demichelis sobre el incidente

"Pongan los títulos que quieran. No soy autoritario, a mí me gusta escuchar y que el jugador opine para sacar las mejores conclusiones. Sabemos lo que nos jugamos el fin de semana y queremos representar a la institución como se merece. No tengo duda que salgan los que salgan a jugar se van a ver once guerreros", dijo Demichelis.

El ex defensor de River, quien tiene contrato hasta junio de 2026 en la institución mexicana disputó 35 partidos, de los cuales ganó 15 partidos, empató 11 y perdió 9.

El Micho se fue de River en el 2024 tras tener algunos problemas con los jugadores. De hecho, Enzo Pérez se fue a Estudiantes y luego regresó al Millo cuando volvió Marcelo Gallardo al club.