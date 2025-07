Franco Colapinto, en la previa del Gran Premio de Bélgica: la Fórmula 1 en Argentina y el arduo trabajo con Alpine

"Después de Silverstone seguí trabajando en la fábrica con los ingenieros e hicimos un buen trabajo. Nos centramos principalmente en el rendimiento con bajo consumo de combustible y neumáticos nuevos", comenzó relatando Franco Colapinto sobre los días de receso en los que no hubo acción oficial en la Fórmula 1.

colapinto belgica 1

El fin de semana será un desafío para Alpine en cuanto a mejorar el rendimiento exhibido en las últimas carreras, sobre todo con la monoplaza de Colapinto que no puso siquiera salir a pista en Silverstone. A ello se le suma la predicción de inclemencias climáticas que traerán fuertes vientos e intensas lluvias sobre el circuito de Spa-Francorchamps. "Tenemos que aprovechar cada oportunidad, aunque no va a ser fácil con el formato sprint y el clima que se viene", argumentó el pilarense en ese sentido. "Todavía me falta mejorar en las curvas rápidas, pero estamos mejorando".