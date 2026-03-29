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Bernardo Llaver completó en Neuquén un doblete en el Turismo Carretera 2000

Bernardo Llaver repitió lo conseguido el sábado y se quedó con la segunda carrera completando un fin de semana ideal en el Turismo Carretera 2000 en Neuquén.

Por UNO
Llaver en lo más alto del podio.

Llaver en lo más alto del podio.

Bernardo Llaver repitió lo conseguido el sábado y se quedó con la segunda carrera completando un fin de semana ideal en el Turismo Carretera 2000 en Neuquén.

El mendocino, a bordo del Honda Civic del Coiro Competición, pudo defender la mejor posición de largada tras una intensa lucha con Andrés Jakos. Este último, a bordo del Honda Civic, perdió mucho rendimiento peleando la punta y cedió varios puestos.

La competencia fue entretenida e intensa por los constantes cambios en las primeras posiciones: además de Llaver y Jakos, Camilo Echavarría, Lucas Bohdanowicz y Josito Di Palma se enfrascaron en una contienda por la punta.

Finalmente, Echavarría cerró una gran vuelta al automovilismo nacional, finalizando segundo y con gran ritmo. Di Palma saltó al podio, ganando cinco posiciones con respecto a la partida.

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El chaqueño terminó en cuarto puesto, seguido por Facundo Ardusso, ganador por duplicado en Toay. Jakos cayó hasta el sexto lugar, mientras que el top 10 lo completaron: 7º Humberto Krujosky, 8º Christian Dose, 9º Juan Bautista Dose y 10º Juan Concina.

Bernardo Llaver lidera el campeonato de Turismo Carretera 2000

El mendocino de San Martín, Bernardo Llaver, ganó en Neuquén las carreras 1 y 2 del Turismo Carretera 2000, que esta vez se sumó a la movida de "La Máxima", y no dejó margen para la discusión.

La próxima competencia de la categoría será el 10, 11 y 12 de abril en Concordia junto al Turismo Pista.

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