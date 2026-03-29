Bernardo Llaver completó en Neuquén un doblete en el Turismo Carretera 2000

Finalmente, Echavarría cerró una gran vuelta al automovilismo nacional, finalizando segundo y con gran ritmo. Di Palma saltó al podio, ganando cinco posiciones con respecto a la partida.

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El chaqueño terminó en cuarto puesto, seguido por Facundo Ardusso, ganador por duplicado en Toay. Jakos cayó hasta el sexto lugar, mientras que el top 10 lo completaron: 7º Humberto Krujosky, 8º Christian Dose, 9º Juan Bautista Dose y 10º Juan Concina.

Bernardo Llaver lidera el campeonato de Turismo Carretera 2000

El mendocino de San Martín, Bernardo Llaver, ganó en Neuquén las carreras 1 y 2 del Turismo Carretera 2000, que esta vez se sumó a la movida de "La Máxima", y no dejó margen para la discusión.

La próxima competencia de la categoría será el 10, 11 y 12 de abril en Concordia junto al Turismo Pista.