Bernardo Llaver completó en Neuquén un doblete en el Turismo Carretera 2000

Bernardo Llaver repitió lo conseguido el sábado y se quedó con la segunda carrera completando un fin de semana ideal en el Turismo Carretera 2000 en Neuquén.
Bernardo Llaver repitió lo conseguido el sábado y se quedó con la segunda carrera completando un fin de semana ideal en el Turismo Carretera 2000 en Neuquén.
Bernardo Llaver repitió lo conseguido el sábado y se quedó con la segunda carrera completando un fin de semana ideal en el Turismo Carretera 2000 en Neuquén.
El mendocino, a bordo del Honda Civic del Coiro Competición, pudo defender la mejor posición de largada tras una intensa lucha con Andrés Jakos. Este último, a bordo del Honda Civic, perdió mucho rendimiento peleando la punta y cedió varios puestos.
La competencia fue entretenida e intensa por los constantes cambios en las primeras posiciones: además de Llaver y Jakos, Camilo Echavarría, Lucas Bohdanowicz y Josito Di Palma se enfrascaron en una contienda por la punta.
Finalmente, Echavarría cerró una gran vuelta al automovilismo nacional, finalizando segundo y con gran ritmo. Di Palma saltó al podio, ganando cinco posiciones con respecto a la partida.
El chaqueño terminó en cuarto puesto, seguido por Facundo Ardusso, ganador por duplicado en Toay. Jakos cayó hasta el sexto lugar, mientras que el top 10 lo completaron: 7º Humberto Krujosky, 8º Christian Dose, 9º Juan Bautista Dose y 10º Juan Concina.
El mendocino de San Martín, Bernardo Llaver, ganó en Neuquén las carreras 1 y 2 del Turismo Carretera 2000, que esta vez se sumó a la movida de "La Máxima", y no dejó margen para la discusión.
La próxima competencia de la categoría será el 10, 11 y 12 de abril en Concordia junto al Turismo Pista.