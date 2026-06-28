La lapidaria frase de Bielsa para el plantel de Uruguay tras la eliminación del Mundial

El próximo martes, desde las 18, el ex entrenador de Newell's y de la Selección argentina convocó a una conferencia de prensa en el Estadio Centenario, donde se espera que confirme su salida.

El combinado uruguayo, que ya tenía un mal clima en la previa del certamen con las críticas de referentes como Luis Suárez y Diego Lugano sumado a cortocircuitos de Bielsa y el plantel, comenzará un nuevo proceso en la búsqueda de volver a los primeros planos del fútbol.

El Loco anunciaría su salida de Uruguay.

Qué dijo Marcelo Bielsa tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026

"Vincular lo que pasó hace dos años con lo que sucede ahora es muy difícil de articular. Nosotros jugamos para obtener siete puntos y obtuvimos dos. Ese es el resultado de mi gestión", dijo en la conferencia de prensa posterior a la eliminación celeste de la Copa del Mundo.

Tras su salida confirmada de la Celeste, fue contundente sobre su aporte al fútbol de Uruguay. "Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada, porque cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados”.