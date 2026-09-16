Carlitos Alcaraz hizo el gol que clasificó al Everton en la Copa de la Liga inglesa

Por otro lado, el Aston Villa de Alejandro Garnacho y Emiliano Buendía selló un claro 3 a 1 frente al Coventry City con dos tantos de Tammy Abraham.

Dura derrota del Manchester United

Manchester United, sin Lisandro Martínez, sufrió una durísima eliminación en la tercera ronda de la Copa de la Liga al caer 3 a 2 frente a Brighton en Old Trafford.

El equipo de Carrick tuvo un arranque brillante y se puso 2 a 0 en 10' con el debut goleador del joven Shea Lacey y un tanto de Mason Mount, mientras que el conjunto visitante reaccionó justo antes del descanso con un gol del griego Charalampos Kostoulas.

En la segunda mitad, Brighton remontó en una ráfaga de 4': el alemán Pascal Gross empató el encuentro al minuto 20 del complemento y el belga Maxim De Cuyper selló el resultado final.

Manchester United intentó reaccionar sin éxito y quedó fuera del torneo en el tramo inicial de la temporada.

En el último duelo de la jornada, Fleetwood Town venció por 1 a 0 al Sheffield United con el único tanto de Rhys Norrington-Davies.