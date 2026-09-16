Carlitos Alcaraz hizo el gol que clasificó al Everton en la Copa de la Liga inglesa

En un cruce entre equipos de Premier League, Everton, con gol de Carlos Alcaraz, logró un trabajado triunfo sobre Wolverhampton para sellar su clasificación a la próxima ronda de la Copa de la Liga inglesa, más conocida como Carabao Cup.
Everton, con gol de Carlos Alcaraz, logró un trabajado triunfo sobre Wolverhampton para sellar su clasificación a la próxima ronda de la Copa de la Liga inglesa
En un cruce entre equipos de Premier League, Everton, con gol de Carlos Alcaraz, logró un trabajado triunfo sobre Wolverhampton para sellar su clasificación a la próxima ronda de la Copa de la Liga inglesa, más conocida como Carabao Cup.
El cotejo se resolvió a 7' del final con una genialidad del ex Racing Alcaraz, quien ingresó desde el banco de suplentes. El atacante argentino de 23 años recibió el balón sobre el vértice derecho del área, se perfiló para su zurda y colocó un disparo a pura comba para marcar el único gol del partido.
Este fue su primer tanto de la temporada y el cuarto en 42 apariciones con la camiseta de los Toffees.
Por otro lado, el Aston Villa de Alejandro Garnacho y Emiliano Buendía selló un claro 3 a 1 frente al Coventry City con dos tantos de Tammy Abraham.
Manchester United, sin Lisandro Martínez, sufrió una durísima eliminación en la tercera ronda de la Copa de la Liga al caer 3 a 2 frente a Brighton en Old Trafford.
El equipo de Carrick tuvo un arranque brillante y se puso 2 a 0 en 10' con el debut goleador del joven Shea Lacey y un tanto de Mason Mount, mientras que el conjunto visitante reaccionó justo antes del descanso con un gol del griego Charalampos Kostoulas.
En la segunda mitad, Brighton remontó en una ráfaga de 4': el alemán Pascal Gross empató el encuentro al minuto 20 del complemento y el belga Maxim De Cuyper selló el resultado final.
Manchester United intentó reaccionar sin éxito y quedó fuera del torneo en el tramo inicial de la temporada.
En el último duelo de la jornada, Fleetwood Town venció por 1 a 0 al Sheffield United con el único tanto de Rhys Norrington-Davies.