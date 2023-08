Rodolfo Suarez en 7D: "Los últimos 100 días de mi mandato serán fundamentales"

Live Blog Post

Recuerdos de la pandemia

"Muchísimos gobernadores me pedían 'que reflexionara' en los encuentros por Zoom que manteníamos. Incluso me llamaron desde Buenos Aires para decirme que me llevaban en helicóptero a un canal de televisión a debatir en el mismo día. Me negué", rememoró el gobernador al referirse a los años de pandemia.

"No obstante, -agregó- nosotros analizábamos con los especialistas, veíamos los números y nos dábamos cuenta de que no podíamos seguir con todo cerrado, porque eso era hacer que se fundieran nuestros comerciantes y se perdieran puestos de trabajo".

A su vez, subrayó que se tomaron medidas necesarias: "Recuerdo que un Día del Estudiante les pedimos a los jóvenes que no festejaran. Yo salía a la calle y no escuchaba un solo ruido. Se me caían las lágrimas al ver cómo cumplía la gente".