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TENIS MASTERS 1000

Tomás Etcheverry logró un triunfazo sobre Grigor Dimitrov y derrota de Báez en el Masters de Montecarlo

Tomás Etcheverry le ganó en tres sets a Grigor Dimitrov y pasó a segunda ronda en el Masters de Montecarlo. Sebastián Báez perdió frente a Carlos Alcaraz

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Tomás Etcheverry ganó un gran partido frente a Dimitrov y rompió la paternidad del búlgaro en el Masters de Montecarlo.

Tomás Etcheverry ganó un gran partido frente a Dimitrov y rompió la paternidad del búlgaro en el Masters de Montecarlo.

Tomás Etcheverry comenzó con todo a transitar el primero de los tres Masters 1000 que se juegan sobre polvo de ladrillo. Se impuso al búlgaro Dimitrov, y pudo meterse en la segunda ronda de Montecarlo, certamen que se juega en la capital de Mónaco, y que reparte más de 6 millones de euros en premios.

Etcheverry (30°) se impuso al experimentado Grigor Dimitrov (93°) por 6-4, 2-6 y 6-3, luego de una hora y 56 minutos de juego. Ahora deberá enfrentar al francés Terence Atmane (45°) en la segunda ronda del Masters de Montecarlo.

Por su parte, Sebastián Báez fue superado en sets corridos por el número uno del ranking, el español Carlos Alcaraz.

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Tomás Etcheverry y algo más que el pase de ronda en el Masters de Montecarlo

Con este triunfo, el platense Tomás Etcheverry pudo romper la paternidad del búlgaro, quien busca volver a su mejor nivel tras sufrir una dura lesión el año pasado en Wimbledon, cuando enfrentaba al italiano Jannik Sinner.

Etcheverry pudo encontrar una muy buena regularidad entre finales del 2025 y el inicio de este 2026, en el que además consiguió su primer título al consagrarse en el ATP 500 de Río.

Esto le permitió volver al top 30 del ranking ATP y además tiene grandes chances de seguir escalando.

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Sebastián Báez no pudo con Alcaraz

Por otra parte, el también argentino Sebastián Báez no pudo imponer su juego ante el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, quien lo superó con un cómodo 6-1 y 6-3, después de solo una hora y 9 minutos de juego para meterse en los octavos de final.

El único momento en el que Báez pudo haber incomodado a Alcaraz fue en el segundo set, cuando tuvo oportunidad de ponerse 4-4, aunque el español reaccionó a tiempo, le quebró el servicio y finalmente cerró el encuentro con su saque.

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