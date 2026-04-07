Tomás Etcheverry logró un triunfazo sobre Grigor Dimitrov y derrota de Báez en el Masters de Montecarlo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tiempodetenis1/status/2041474636223828096&partner=&hide_thread=false ¡TRIUNFAZO ARGENTINO!



Tomás Etcheverry derrotó a Grigor Dimitrov por 6-4, 2-6 y 6-3 en la primera ronda del Masters 1000 de Monte-Carlo.pic.twitter.com/SVLco222c8 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 7, 2026

Tomás Etcheverry y algo más que el pase de ronda en el Masters de Montecarlo

Con este triunfo, el platense Tomás Etcheverry pudo romper la paternidad del búlgaro, quien busca volver a su mejor nivel tras sufrir una dura lesión el año pasado en Wimbledon, cuando enfrentaba al italiano Jannik Sinner.

Etcheverry pudo encontrar una muy buena regularidad entre finales del 2025 y el inicio de este 2026, en el que además consiguió su primer título al consagrarse en el ATP 500 de Río.

Esto le permitió volver al top 30 del ranking ATP y además tiene grandes chances de seguir escalando.

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Carlos Alcaraz derrotó a Sebastián Báez por 6-1 y 6-3 en la primera ronda del Masters 1000 de Monte-Carlo. pic.twitter.com/DQjq1kCOZP — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 7, 2026

Sebastián Báez no pudo con Alcaraz

Por otra parte, el también argentino Sebastián Báez no pudo imponer su juego ante el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, quien lo superó con un cómodo 6-1 y 6-3, después de solo una hora y 9 minutos de juego para meterse en los octavos de final.

El único momento en el que Báez pudo haber incomodado a Alcaraz fue en el segundo set, cuando tuvo oportunidad de ponerse 4-4, aunque el español reaccionó a tiempo, le quebró el servicio y finalmente cerró el encuentro con su saque.