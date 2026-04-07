Cómo cuidar una planta de begonia para que florezca todo el año

riego Esta planta necesita dos o tres riegos por semana en verano, mientras que en invierno un riego semanal es suficiente.

Otros cuidados de la planta

La temperatura también influye en el desarrollo de la planta. Las begonias prosperan en ambientes templados, entre los 18 y 24 grados. No toleran bien el frío intenso ni las corrientes de aire, por lo que es clave ubicarlas en espacios protegidos.

Otro aspecto fundamental del cuidado de la begonia es el tipo de suelo. Un sustrato liviano, bien drenado y rico en materia orgánica favorece la floración. Además, sumar fertilizante cada 15 días durante la etapa de crecimiento puede marcar la diferencia en la cantidad y duración de las flores.

flores de begonia La Begonia tuberosa cuenta con bulbos en sus raíces.

La poda ayuda a mantener la planta saludable. Lo único que tienes que hacer es retirar las hojas secas y las flores marchitas, ya que estimula la aparición de nuevos brotes. Por último, es importante prestar atención a las plagas. Los pulgones, ácaros y hongos pueden afectar a la begonia si no se detectan a tiempo. Un control regular permitirá actuar rápidamente y evitar daños mayores.

Con estos cuidados, la begonia puede convertirse en una aliada perfecta para aportar color durante todo el año. Solo tienes que entender sus necesidades y mantener una rutina de cuidado constante.