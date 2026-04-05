Masters 1000 de Montecarlo: cuándo y contra quién debutan los tenistas argentinos

Fran Cerúndolo, quien está desde hace unos días entrenando en Montecarlo y es el 16to. favorito, jugará en el tercer turno de este lunes (no antes de las 9 hora argentina) con Stefanos Tstsipas; Báez lo hará previamente (7.30 en Argentina) frente a Stanislas Wawrinka y Etcheverry se medirá recién el martes con Grigor Dimitrov.

La programación de la primera ronda indicó además que Juanma Cerúndolo jugará este lunes en el cuarto turno (a las 11) con el local Valentin Vacherot y Comesaña lo hará en el mismo horario ante el italiano Flavio Cobolli, favorito número 10.

Todos los partidos del torneo se pueden ver por ESPN y Disney Plus.

Sebastián Báez, antes del Masters 1000 de Montecarlo

Sebastián Báez, uno de los argentinos que estará en el Masters 1000 de Montecarlo, perdió en octavos de final del ATP 250 de Bucarest ante el Titouan Droguet por un doble 6-4.

Báez ostenta un récord de 15 triunfos y 8 caídas en la temporada y ocupa el puesto 50 del ranking mundial.