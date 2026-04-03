La voz del hincha de Gimnasia y Esgrima tras la salida de Ariel Broggi y la llegada de Darío Franco

El 30 de marzo de 2024 falleció el Maestro Víctor Antonio Legrotaglie y por eso Gimnasia y Esgrima estableció esa fecha como el Día de las Glorias Blanquinegras.

Los reconocidos y ovacionados por los hinchas fueron Juan De Dios González, Raúl Zolorza, Omar Olguín, Norberto Avendaño, Pepe Pérez y Fabián Derrigo, entre otros.

gimnasia 3

Porretta y un reconocimiento a Tomás Marchiori

En medio de mucha expectativa, se lo pudo ver al costado del campo de juego al presidente Fernando Porretta, ilusionado con este nuevo ciclo que se inicia. El máximo dirigente mensana le entregó una distinción al arquero Tomás Marchiori, formado en el Lobo y de gran trayectoria en Vélez.

Paolo Olivera, entrenador de arqueros, también hizo entrega del reconocimiento a quien llegó a Gimnasia con 14 años y debutó en Primera en el 2013.

marchiori 1 Marchiori fue muy aplaudido por los hinchas. Foto: Martín Pravata/UNO

El Lobo ha ganado solo un partido de local y fue ante Instituto y en la previa del duelo los hinchas no pudieron evitar referirse a la salida de Broggi, el DT que le dio el ascenso al club, y el estreno oficial de Franco al frente del equipo.

La opinión de los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Embed - Los hinchas del Lobo tras la salida de Broggi y la llegada de Franco 3

Embed - Los hinchas del Lobo tras la salida de Broggi y la llegada de Franco 2

Embed - Los hinchas del Lobo tras la salida de Broggi y la llegada de Franco 1

Homenaje a los caídos y veteranos de Malvinas

En la previa del partido entre Gimnasia y Esgrima y Vélez la Banda Talcahuano del Regimiento de infantería 11 del Ejército Argentino entonó las estrofas del himno nacional en homenaje a los caídos y veteranos de la guerra de Malvinas.

Embed - El himno en la cancha de Gimnasia por los caídos y veteranos de Malvinas

banda 1 Foto: Martín Pravata/UNO

Un mes de alta exigencia para Gimnasia y Esgrima

Al Lobo le quedan dos partidos de local en el Torneo Apertura: con Lanús el próximo lunes 20 de abril a las 21. 45 y el partido postergado de la novena fecha con Defensa y Justicia que se jugará a comienzos de mayo.

El Lobo tendrá un mes de abril con mucha exigenci ya que deberá jugar con Platense el domingo 12, por Copa Argentina frente a Gimnasia y Tiro el miércoles 15, ambos en Buenos Aires, y el clásico con Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gargangini el domingo 26 de abril.

Lo que viene para el Lobo en el mes de abril