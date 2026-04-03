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Torneo Apertura

La voz del hincha de Gimnasia y Esgrima tras la salida de Ariel Broggi y la llegada de Darío Franco

Gimnasia y Esgrima volvió al estadio Víctor Legrotaglie para recibir Vélez y los hinchas opinaron sobre la salida de Ariel Broggi y el arribo de Darío Franco

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Grandes y chicos alentaron al Lobo.

Grandes y chicos alentaron al Lobo.

Foto: Martín Pravata/UNO

Tras el parate del fútbol por la doble fecha FIFA, Gimnasia y Esgrima volvió al estadio Víctor Legrotaglie para enfrentar a Vélez, por la fecha 13, con el debut de Darío Franco como entrenador tras la salida de Ariel Broggi.

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Los hinchas de Gimnasia y Esgrima le dieron un muy buen marco a la tarde del viernes santo.

Los hinchas de Gimnasia y Esgrima le dieron un muy buen marco a la tarde del viernes santo.

La derrota ante Newell’s , en Rosario, fue el último partido de Broggi como entrenador, y a pesar de los malos resultados recientes los hinchas llegaron con la ilusión de siempre a su cancha y le dieron un muy buen marco al encuentro en la cálida tarde del viernes santo, padecieron en el mal arranque con dos goles de la visita, pero se ilusionaron con el tanto del descuento y la buena reacción del equipo.

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Homenaje a viejas glorias del Lobo

En el entretiempo del partido ante Vélez, se vivió un momento muy emotivo con el homenaje a las viejas glorias del Lobo en el estadio Víctor Legrotaglie.

El 30 de marzo de 2024 falleció el Maestro Víctor Antonio Legrotaglie y por eso Gimnasia y Esgrima estableció esa fecha como el Día de las Glorias Blanquinegras.

Los reconocidos y ovacionados por los hinchas fueron Juan De Dios González, Raúl Zolorza, Omar Olguín, Norberto Avendaño, Pepe Pérez y Fabián Derrigo, entre otros.

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Porretta y un reconocimiento a Tomás Marchiori

En medio de mucha expectativa, se lo pudo ver al costado del campo de juego al presidente Fernando Porretta, ilusionado con este nuevo ciclo que se inicia. El máximo dirigente mensana le entregó una distinción al arquero Tomás Marchiori, formado en el Lobo y de gran trayectoria en Vélez.

Paolo Olivera, entrenador de arqueros, también hizo entrega del reconocimiento a quien llegó a Gimnasia con 14 años y debutó en Primera en el 2013.

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Marchiori fue muy aplaudido por los hinchas.

Marchiori fue muy aplaudido por los hinchas.

El Lobo ha ganado solo un partido de local y fue ante Instituto y en la previa del duelo los hinchas no pudieron evitar referirse a la salida de Broggi, el DT que le dio el ascenso al club, y el estreno oficial de Franco al frente del equipo.

La opinión de los hinchas de Gimnasia y Esgrima

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Homenaje a los caídos y veteranos de Malvinas

En la previa del partido entre Gimnasia y Esgrima y Vélez la Banda Talcahuano del Regimiento de infantería 11 del Ejército Argentino entonó las estrofas del himno nacional en homenaje a los caídos y veteranos de la guerra de Malvinas.

Embed - El himno en la cancha de Gimnasia por los caídos y veteranos de Malvinas
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Un mes de alta exigencia para Gimnasia y Esgrima

Al Lobo le quedan dos partidos de local en el Torneo Apertura: con Lanús el próximo lunes 20 de abril a las 21. 45 y el partido postergado de la novena fecha con Defensa y Justicia que se jugará a comienzos de mayo.

El Lobo tendrá un mes de abril con mucha exigenci ya que deberá jugar con Platense el domingo 12, por Copa Argentina frente a Gimnasia y Tiro el miércoles 15, ambos en Buenos Aires, y el clásico con Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gargangini el domingo 26 de abril.

Lo que viene para el Lobo en el mes de abril

  • Domingo 12/4 a las 15 vs. Platense (V) Torneo Apertura
  • Miércoles 15/4 14.10 vs Gimnasia y Tiro (Estudiantes de Caseros) 32vos de final Copa Argentina
  • Lunes 20/4 a las 21.45 vs. Lanús (L) Torneo Apertura
  • Domingo 26/4 a las 15 vs. Independiente Rivadavia (V) Torneo Apertura

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