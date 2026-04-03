La voz del hincha de Gimnasia y Esgrima tras la salida de Ariel Broggi y la llegada de Darío Franco

Tras el parate del fútbol por la doble fecha FIFA, Gimnasia y Esgrima volvió al estadio Víctor Legrotaglie para enfrentar a Vélez, por la fecha 13, con el debut de Darío Franco como entrenador tras la salida de Ariel Broggi.
Gimnasia y Esgrima volvió al estadio Víctor Legrotaglie para recibir Vélez y los hinchas opinaron sobre la salida de Ariel Broggi y el arribo de Darío Franco
Tras el parate del fútbol por la doble fecha FIFA, Gimnasia y Esgrima volvió al estadio Víctor Legrotaglie para enfrentar a Vélez, por la fecha 13, con el debut de Darío Franco como entrenador tras la salida de Ariel Broggi.
La derrota ante Newell’s , en Rosario, fue el último partido de Broggi como entrenador, y a pesar de los malos resultados recientes los hinchas llegaron con la ilusión de siempre a su cancha y le dieron un muy buen marco al encuentro en la cálida tarde del viernes santo, padecieron en el mal arranque con dos goles de la visita, pero se ilusionaron con el tanto del descuento y la buena reacción del equipo.
En el entretiempo del partido ante Vélez, se vivió un momento muy emotivo con el homenaje a las viejas glorias del Lobo en el estadio Víctor Legrotaglie.
El 30 de marzo de 2024 falleció el Maestro Víctor Antonio Legrotaglie y por eso Gimnasia y Esgrima estableció esa fecha como el Día de las Glorias Blanquinegras.
Los reconocidos y ovacionados por los hinchas fueron Juan De Dios González, Raúl Zolorza, Omar Olguín, Norberto Avendaño, Pepe Pérez y Fabián Derrigo, entre otros.
En medio de mucha expectativa, se lo pudo ver al costado del campo de juego al presidente Fernando Porretta, ilusionado con este nuevo ciclo que se inicia. El máximo dirigente mensana le entregó una distinción al arquero Tomás Marchiori, formado en el Lobo y de gran trayectoria en Vélez.
Paolo Olivera, entrenador de arqueros, también hizo entrega del reconocimiento a quien llegó a Gimnasia con 14 años y debutó en Primera en el 2013.
El Lobo ha ganado solo un partido de local y fue ante Instituto y en la previa del duelo los hinchas no pudieron evitar referirse a la salida de Broggi, el DT que le dio el ascenso al club, y el estreno oficial de Franco al frente del equipo.
En la previa del partido entre Gimnasia y Esgrima y Vélez la Banda Talcahuano del Regimiento de infantería 11 del Ejército Argentino entonó las estrofas del himno nacional en homenaje a los caídos y veteranos de la guerra de Malvinas.
Al Lobo le quedan dos partidos de local en el Torneo Apertura: con Lanús el próximo lunes 20 de abril a las 21. 45 y el partido postergado de la novena fecha con Defensa y Justicia que se jugará a comienzos de mayo.
El Lobo tendrá un mes de abril con mucha exigenci ya que deberá jugar con Platense el domingo 12, por Copa Argentina frente a Gimnasia y Tiro el miércoles 15, ambos en Buenos Aires, y el clásico con Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gargangini el domingo 26 de abril.
Lo que viene para el Lobo en el mes de abril