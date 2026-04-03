En vivo: así siguen miles de personas la misión Artemis a la Luna

Esta transmisión en vivo arrancó en el momento exacto en que la nave inició su ascenso hacia el cielo. Los responsables del proyecto confirmaron que el video seguirá activo durante todo el trayecto, hasta los instantes previos al descenso final en el océano Pacífico. El esfuerzo tecnológico aprovecha el ancho de banda para enviar imágenes directas desde los sistemas de la Orion, permitiendo un seguimiento constante de su posición actual.

artemis tierra Las imágenes que llegan en vivo desde el espacio son impresionantes.

Cámaras de la misión Artemis en YouTube

Cualquier persona puede acceder a una perspectiva única del vacío espacial y de la superficie lunar conforme la nave Artemis avanza en su ruta. La estabilidad de la imagen depende siempre del ancho de banda y de las prioridades que tengan los ingenieros durante el vuelo. Por este motivo, el video muestra a veces una pantalla azul si ocurre una interrupción en el enlace o si el equipo técnico necesita los recursos de comunicación para tareas críticas de la NASA.