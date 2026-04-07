China prepara la primera isla flotante pilotable del planeta Tierra: una infraestructura que explora a profundidades de 10.000 metros

Esta infraestructura única en el planeta Tierra permite la integración de pruebas de ingeniería, observación científica y procesamiento de datos, acercando la validación tecnológica a condiciones reales de mar abierto. Liderada por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, se espera que la construcción finalice en 2030.

Isla flotante China (2)

¿Cómo es esta construcción única de China?

El diseño de esta infraestructura se compone de tres elementos principales:

una plataforma central que sirve como núcleo operativo

laboratorios embarcados para pruebas científicas y de soporte

una base terrestre para sustento logístico, técnico y analítico.

Así mismo esta "isla flotante" única en el planeta Tierra se caracteriza por:

tendrá una cubierta principal elevada unos 45 metros sobre la línea de flotación, diseñada para minimizar los efectos de la mar gruesa

la infraestructura podrá albergar hasta 238 personas viviendo y trabajando de forma autónoma durante unos cuatro meses, sin necesidad de reabastecimiento.

podrá albergar hasta 238 personas viviendo y trabajando de forma autónoma durante unos cuatro meses, sin necesidad de reabastecimiento. la velocidad de servicio prevista ronda los 15 nudos, suficiente para reposicionarse con rapidez en áreas de interés científico o estratégico a miles de millas de la costa china

Así mismo, esta construcción de China se caracteriza por el “casco doble semisumergible”, diseñado para mejorar la estabilidad en el océano y permitir experimentos con equipos de aguas profundas de cientos de toneladas, alcanzando profundidades de hasta 10.000 metros. La instalación funcionará como campo de pruebas para minería submarina, equipos marinos críticos e instalaciones offshore de petróleo y gas, además de apoyar estudios sobre la evolución de ecosistemas y la previsión de tifones.