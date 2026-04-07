Racing debuta en la Copa Sudamericana frente a Independiente Petrolero en Bolivia

Racing Club debe dar vuelta la página rápidamente para recuperarse del golpe sufrido el sábado en el Clásico de Avellaneda, y este martes visitará a Independiente Petrolero de Bolivia, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana.
Sin tiempo para lamentos Racing se estrena en la edición 2026 de la Copa Sudamericana en la altura de Sucre, con la consigna de ganar en Bolivia
Racing Club debe dar vuelta la página rápidamente para recuperarse del golpe sufrido el sábado en el Clásico de Avellaneda, y este martes visitará a Independiente Petrolero de Bolivia, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana.
El partido por la Sudamericana tendrá inicio a las 19 en el Estadio Olímpico Patria de la ciudad de Sucre. El árbitro será el peruano Augusto Menéndez, mientras que en el VAR estará su compatriota Milagros Arruela. Se podrá ver por TV el canal de cable ESPN y la plataforma Disney+ Premium.
Racing juega en la altura de Sucre, a casi 3 mil metros de altura, cargando a cuestas la dolorosa derrota del sábado por 1 a 0 contra Independiente, donde su máximo artillero, Adrián Maravilla Martínez sufrió un "cachetazo" al marrar un penal tratando de picarla suavemente sobre el arquero Rey, y el balón se le fue por sobre el travesaño.
Este será el regreso de Racing a la Copa Sudamericana, competición que logró ganar por primera vez en su historia en el 2024, al derrotar en una inolvidable final al Cruzeiro de Brasil por 3-1.
Independiente Petrolero de Bolivia jugará por primera vez la Copa Sudamericana, aunque ha participado en los torneos de Conmebol, Copa Libertadores (2022), y la desaparecida Copa Conmebol (1999).
El equipo boliviano tuvo un flojo inicio en la liga de su país, ya que cayó 3-0 frente a Nacional Potosí en la primera fecha.
Copa Sudamericana, Grupo E - fecha 1-
Independiente Petrolero: Jhohan Gutiérrez; Francisco Rodríguez, Leonardo Montenegro, Saúl Torres, Roberto Villavicencio; Luis Palma, Diego Navarro, Gustavo Cristaldo, Rudy Cardozo; Thomaz Santos y Rodrigo Rivas. DT: Thiago Leitão.
Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso o Ignacio Rodríguez; Santiago Sosa, Matko Miljevic, Baltasar Rodríguez o Bruno Zuculini; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.