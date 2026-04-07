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Racing debuta en la Copa Sudamericana frente a Independiente Petrolero en Bolivia

Sin tiempo para lamentos Racing se estrena en la edición 2026 de la Copa Sudamericana en la altura de Sucre, con la consigna de ganar en Bolivia

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Racing debuta en la Copa Sudamericana en Sucre, Bolivia, y tendrá como carta de gol a los delanteros Adrián Martínez y el ex Godoy Cruz Tomás Conechny.

Racing debuta en la Copa Sudamericana en Sucre, Bolivia, y tendrá como carta de gol a los delanteros Adrián Martínez y el ex Godoy Cruz Tomás Conechny.

Racing Club debe dar vuelta la página rápidamente para recuperarse del golpe sufrido el sábado en el Clásico de Avellaneda, y este martes visitará a Independiente Petrolero de Bolivia, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana.

El partido por la Sudamericana tendrá inicio a las 19 en el Estadio Olímpico Patria de la ciudad de Sucre. El árbitro será el peruano Augusto Menéndez, mientras que en el VAR estará su compatriota Milagros Arruela. Se podrá ver por TV el canal de cable ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

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Racing deber&aacute; recuperarse de la derrota del s&aacute;bado ante el Rojo de Avellaneda y Maravilla Mart&iacute;nez del mal momento que deriv&oacute; en el penal fallado.

Racing deberá recuperarse de la derrota del sábado ante el Rojo de Avellaneda y Maravilla Martínez del mal momento que derivó en el penal fallado.

Racing sin tiempo para lamentos

Racing juega en la altura de Sucre, a casi 3 mil metros de altura, cargando a cuestas la dolorosa derrota del sábado por 1 a 0 contra Independiente, donde su máximo artillero, Adrián Maravilla Martínez sufrió un "cachetazo" al marrar un penal tratando de picarla suavemente sobre el arquero Rey, y el balón se le fue por sobre el travesaño.

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Este será el regreso de Racing a la Copa Sudamericana, competición que logró ganar por primera vez en su historia en el 2024, al derrotar en una inolvidable final al Cruzeiro de Brasil por 3-1.

Independiente Petrolero y su debut en la Sudamericana

Independiente Petrolero de Bolivia jugará por primera vez la Copa Sudamericana, aunque ha participado en los torneos de Conmebol, Copa Libertadores (2022), y la desaparecida Copa Conmebol (1999).

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El equipo boliviano tuvo un flojo inicio en la liga de su país, ya que cayó 3-0 frente a Nacional Potosí en la primera fecha.

Ficha del partido y probables formaciones

Copa Sudamericana, Grupo E - fecha 1-

  • Estadio: Olímpico Patria (Sucre)
  • Árbitro: Augusto Menéndez (Per)
  • VAR: Milagros Arruela (Per)
  • Hora: 19
  • TV: ESPN y Disney+ Premium

Independiente Petrolero: Jhohan Gutiérrez; Francisco Rodríguez, Leonardo Montenegro, Saúl Torres, Roberto Villavicencio; Luis Palma, Diego Navarro, Gustavo Cristaldo, Rudy Cardozo; Thomaz Santos y Rodrigo Rivas. DT: Thiago Leitão.

Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Agustín García Basso o Ignacio Rodríguez; Santiago Sosa, Matko Miljevic, Baltasar Rodríguez o Bruno Zuculini; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

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