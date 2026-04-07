Racing debuta en la Copa Sudamericana frente a Independiente Petrolero en Bolivia

El partido por la Sudamericana tendrá inicio a las 19 en el Estadio Olímpico Patria de la ciudad de Sucre. El árbitro será el peruano Augusto Menéndez, mientras que en el VAR estará su compatriota Milagros Arruela. Se podrá ver por TV el canal de cable ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

maravilla-martinez-racing Racing deberá recuperarse de la derrota del sábado ante el Rojo de Avellaneda y Maravilla Martínez del mal momento que derivó en el penal fallado.

Racing sin tiempo para lamentos

Racing juega en la altura de Sucre, a casi 3 mil metros de altura, cargando a cuestas la dolorosa derrota del sábado por 1 a 0 contra Independiente, donde su máximo artillero, Adrián Maravilla Martínez sufrió un "cachetazo" al marrar un penal tratando de picarla suavemente sobre el arquero Rey, y el balón se le fue por sobre el travesaño.