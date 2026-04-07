Las semillas o tallos de cualquier fruta y verdura que las contengan suelen terminar en la basura, pero en realidad son un recurso valioso, nutritivo y reutilizable. Desde la huerta hasta la cocina e incluso para el cuidado del jardín, pueden convertirse en un verdadero tesoro doméstico. Te contamos por qué conviene guardarlas y cómo sacarles provecho en el mundo de la jardinería.
Qué podes plantar hoy mismo usando solo las frutas o verduras que compraste en la verdulería
Muchas veces las semillas de las frutas o verduras e inclusive el tallo pueden ser reutilizados por los amantes de la jardinería, sobre todo en abril
Cuando vamos a comprar o cocinamos, no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. A veces requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro.
Aunque hay amantes de la jardinería y abuelos acostumbrados a cuidar sus plantitas, hay otras personas que no conocen mucho o recién están incursionando en el cultivo porque lo desean, porque se fueron a vivir solos/as, por decoración y miles de otras opciones. Es por eso que en esta nota te contamos qué semilla o tallo tenés que reutilizar de esa fruta y verdura que compraste en la verdulería en abril si estás en el hemisferio sur.
Semillas y tallos de frutas y verduras para sembrar en abril
Ha llegado el mes que nos indica que el verano ha terminado, y que podemos sembrar y disfrutar de los beneficios de tener una huerta en casa con tan solo los restos de frutas y verduras que consumamos en casa. Dependiendo de la zona climática, es posible sembrar al aire libre hortalizas de clima cálido en abril, tal cómo:
- Tomate: es un cultivo para no tener prisa a la hora de trasplantar.
- Berejena: es una de las más delicadas por su temperatura y la gran cantidad de luz que necesita, pero ideal para abril.
- Acelga: se siembra prácticamente todo el año y se cosecha de 70 a 90 días.
- Lechuga: a pesar de que es una de las semillas de hortalizas para plantar en abril puede sembrarse desde diciembre.
- Cebolla: se siembra de febrero a abril en un recipiente o bandeja donde germinen y se cosecha dentro de 90 a 180 días.
- Remolacha: se siembra de marzo a agosto directamente con un tiempo de cosecha entre 60 y 100 días.
- Frutas: banana, ciruela, durazno, limón, mandarina, melón, membrillo, naranja, palta, pera, pomelo.