Qué podes plantar hoy mismo usando solo las frutas o verduras que compraste en la verdulería

Cuando vamos a comprar o cocinamos, no tenemos en cuenta que algunas cosas que desechamos pueden ser usadas nuevamente. A veces requiere práctica acordarse, pero es bueno saber que todo puede reutilizarse siempre y cuando sea útil y seguro.

persona con huerta Una vez armado el espacio para la huerta y con la tierra preparada para la siembra, se pueden plantar diversas hortalizas.

Aunque hay amantes de la jardinería y abuelos acostumbrados a cuidar sus plantitas, hay otras personas que no conocen mucho o recién están incursionando en el cultivo porque lo desean, porque se fueron a vivir solos/as, por decoración y miles de otras opciones. Es por eso que en esta nota te contamos qué semilla o tallo tenés que reutilizar de esa fruta y verdura que compraste en la verdulería en abril si estás en el hemisferio sur.