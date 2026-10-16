Un rugbier sudafricano murió en un hotel en Francia antes de un partido por la Champions Cup de Europa

En Francia, un rugbier sudafricano fue encontrado muerto en el hotel donde su equipo, Lions, estaba alojado a la espera del partido de la Champions Cup de Europa de rugby frente al Stade Rochelais.
En Francia, un rugbier sudafricano fue encontrado muerto en el hotel donde su equipo estaba alojado a la espera del partido de la Champions Cup de Europa frente al Stade Rochelais.
En Francia, un rugbier sudafricano fue encontrado muerto en el hotel donde su equipo, Lions, estaba alojado a la espera del partido de la Champions Cup de Europa de rugby frente al Stade Rochelais.
Tras la pandemia las franquicias profesionales del rugby sudafricano compiten en Europa y en este caso Lions viajó a Francia para jugar este sábado en La Rochelle en su debut absoluto en la máxima competencia de clubes del viejo continente.
Aunque no se reveló el nombre del jugador fallecido las primeras informaciones indican que tiene unos 30 años, fue encontrado pasadas las 10 de la mañana sin signos vitales en la ducha de un hotel de la Île de Ré y habría sufrido un ataque cardíaco. Los intentos del servicio de emergencias por reanimarlo fueron infructuosos y se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.
Los dirigentes de la franquicia sudafricana con sede en Johannesburgo no han revelado la identidad del rugbier fallecido hasta que la noticia no llegue de la manera más adecuada a su familia y a la vez un equipo de psicólogos y especialistas fue puesto a disposición para la contención de sus compañeros de equipo que permanecen alojados en el Hotel Atalante - Relais Thalasso.
Por el momento no hay información sobre la disputa del encuentro que está programado para este sábado a las 18.30 hora local, pero se espera que sea postergado.
La noticia conmocionó al ambiente del rugby en el mundo y curiosamente llega en el día en el que se cumplen 10 años del fallecimiento del irlandés Anthony Foley, en circunstancias similares.
Foley era jugador de Munster y fue encontrado muerto en un hotel en Francia (en París) previo a un partido por la Copa de Europa frente a Racing. En aquel equipo irlandés jugaba Ronnan O'Gara, actual head coach del Stade Rochelais.