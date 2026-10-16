Un rugbier sudafricano murió en un hotel en Francia antes de un partido por la Champions Cup de Europa

Los dirigentes de la franquicia sudafricana con sede en Johannesburgo no han revelado la identidad del rugbier fallecido hasta que la noticia no llegue de la manera más adecuada a su familia y a la vez un equipo de psicólogos y especialistas fue puesto a disposición para la contención de sus compañeros de equipo que permanecen alojados en el Hotel Atalante - Relais Thalasso.

Por el momento no hay información sobre la disputa del encuentro que está programado para este sábado a las 18.30 hora local, pero se espera que sea postergado.

A diez años de una tragedia similar

La noticia conmocionó al ambiente del rugby en el mundo y curiosamente llega en el día en el que se cumplen 10 años del fallecimiento del irlandés Anthony Foley, en circunstancias similares.

Foley era jugador de Munster y fue encontrado muerto en un hotel en Francia (en París) previo a un partido por la Copa de Europa frente a Racing. En aquel equipo irlandés jugaba Ronnan O'Gara, actual head coach del Stade Rochelais.