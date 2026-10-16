Gastón Gaudio y su candidatura a presidente de Independiente: "Tengo el tiempo, las ganas y el apoyo"

Gaudio, de 47 años, explicó que se dieron las condiciones ideales: puede permanecer por los próximos 4 años en Argentina, tiene dos hijos y ya no viajará tanto. Destacó: “Lo principal es que tengo el tiempo, las ganas y el apoyo. Porque si yo hubiese llegado con todo lo que tengo hoy y no podía estar 24/7 en el club dedicado para que Independiente la dé vuelta, no lo haría”.

Sobre el área futbolística, se mostró partidario de dejar las decisiones en manos de especialistas: “Soy partidario de que tenemos que tener el mejor equipo para que lo futbolístico lo decidan los que realmente saben. El equipo deportivo tiene que ser lo que merece Independiente, el mejor club de América. Lo importante es competir, o sea, tener un equipo competitivo como para que puedas, aunque sea, ilusionarte".

Gaudio y los ídolos de Independiente

¿Marangoni o Burruchaga?: “Burruchaga”

¿Burruchaga o Gaby Milito?: “Gaby”

¿Milito o Garnero?: “Garnero”

¿Garnero o Tagliafico?: “Tagliafico, me encantaría que venga”

¿Tagliafico o el Kun Agüero?: “El Kun Agüero es crack. Quiere mucho a Independiente"

¿El Kun o Bochini?: “Bochini es Dios, no hay nada arriba de Bochini”