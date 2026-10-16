Gastón Gaudio y su candidatura a presidente de Independiente: "Tengo el tiempo, las ganas y el apoyo"

Gastón Gaudio fue entrevistado por Mario Pergolini en Otro Día Perdido, por El Trece, y habló de su candidatura a presidente de Independiente y de las razones que lo impulsan a involucrarse en la dirigencia del club de sus amores.
Gastón Gaudio fue entrevistado por Mario Pergolini en Otro Día Perdido, por El Trece, y habló de su candidatura a presidente de Independiente y de las razones que lo impulsan a involucrarse en la dirigencia del club de sus amores.
En una entrevista en la que reveló distintos aspectos de su vida después del tenis, el campeón de Roland Garros 2004 fue contundente al referirse a su postulación: “Muchos te dicen, 'Estás loco' y tengo todo para perder, pero estoy metido acá porque la pasión no se puede explicar. Hace rato no estamos pasando un buen momento y eso me llevó a estar acá”.
Entre momentos más distendidos y personales el foco central en lo institucional fue su compromiso total con el proyecto para Independiente de cara a las elecciones del 13 de diciembre.
Gaudio, de 47 años, explicó que se dieron las condiciones ideales: puede permanecer por los próximos 4 años en Argentina, tiene dos hijos y ya no viajará tanto. Destacó: “Lo principal es que tengo el tiempo, las ganas y el apoyo. Porque si yo hubiese llegado con todo lo que tengo hoy y no podía estar 24/7 en el club dedicado para que Independiente la dé vuelta, no lo haría”.
Sobre el área futbolística, se mostró partidario de dejar las decisiones en manos de especialistas: “Soy partidario de que tenemos que tener el mejor equipo para que lo futbolístico lo decidan los que realmente saben. El equipo deportivo tiene que ser lo que merece Independiente, el mejor club de América. Lo importante es competir, o sea, tener un equipo competitivo como para que puedas, aunque sea, ilusionarte".
¿Marangoni o Burruchaga?: “Burruchaga”
¿Burruchaga o Gaby Milito?: “Gaby”
¿Milito o Garnero?: “Garnero”
¿Garnero o Tagliafico?: “Tagliafico, me encantaría que venga”
¿Tagliafico o el Kun Agüero?: “El Kun Agüero es crack. Quiere mucho a Independiente"
¿El Kun o Bochini?: “Bochini es Dios, no hay nada arriba de Bochini”