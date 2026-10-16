Torneo Clausura: Gimnasia La Plata, de la mano de Nacho Fernández, escaló a la punta de la zona B

En la próxima fecha, el Lobo será local ante Sarmiento el viernes 23 de octubre a las 19:00, mientras que los dirigidos por Diego Martínez visitarán a Rosario Central el sábado 24 desde las 21:30.

Cómo quedaron Gimnasia La Plata y Huracán en la tabla anual

La victoria de este jueves le permitió a Gimnasia La Plata llegar a 48 puntos en la tabla anual y ocupar transitoriamente el puesto 7, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y a solo 3 puntos del lote de equipos que entraría a la Libertadores 2027.

Huracán, por su parte, resignó 3 puntos clave y en el arranque de la fecha 13 del Clausura está en el puesto 14 con 41 unidades, a 4 de Estudiantes que por ahora es el último que se clasificaría a una copa internacional para la próxima temporada.