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Torneo Clausura: Gimnasia La Plata, de la mano de Nacho Fernández, escaló a la punta de la zona B

Gimnasia La Plata le ganó como visitante a Huracán y comparte transitoriamente la punta de la zona B del Torneo Clausura 2026

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Nacho brilló e hizo el primer gol del Lobo.

Nacho brilló e hizo el primer gol del Lobo.

Gimnasia La Plata jugó un buen primer tiempo y sentenció el partido de forma agónica, para ganarle como visitante por 2 a 1 a Huracán y compartir la punta de la zona B del Torneo Clausura 2026, con una temporada que lo ilusiona con la clasificación a la Copa Libertadores.

El experimentado mediocampista Ignacio “Nacho” Fernández abrió el marcador en el estadio Tomás Adolfo Ducó, a los 18' del primer tiempo y, tras la igualdad parcial de Jordy Caicedo en 38' del segundo y de penal, Germán Conti cerró el partido de cabeza, en el sexto minuto de descuento.

Gimnasia La Plata ganó sobre la hora y se prendió arriba en el Torneo Clausura.

Gimnasia La Plata ganó sobre la hora y se prendió arriba en el Torneo Clausura.

El triunfo deja al equipo de Ariel Pereyra igualado en la primera posición del grupo B junto a Rosario Central, Belgrano y Argentinos Juniors, con 22 puntos, mientras que el Globo marcha sexto con 19 unidades.

En la próxima fecha, el Lobo será local ante Sarmiento el viernes 23 de octubre a las 19:00, mientras que los dirigidos por Diego Martínez visitarán a Rosario Central el sábado 24 desde las 21:30.

Cómo quedaron Gimnasia La Plata y Huracán en la tabla anual

La victoria de este jueves le permitió a Gimnasia La Plata llegar a 48 puntos en la tabla anual y ocupar transitoriamente el puesto 7, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana y a solo 3 puntos del lote de equipos que entraría a la Libertadores 2027.

Huracán, por su parte, resignó 3 puntos clave y en el arranque de la fecha 13 del Clausura está en el puesto 14 con 41 unidades, a 4 de Estudiantes que por ahora es el último que se clasificaría a una copa internacional para la próxima temporada.

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