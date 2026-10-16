Tener las puertas cerradas de la casa debilita la conexión del internet: por qué

Tener internet en casa es una necesidad casi tan básica como otras y tener una buena cobertura por todo el hogar es fundamental para trabajar, estudiar o disfrutar de sus servicios. Pero ¿alguna vez notaste que la señal WiFi deja de funcionar cuando algunas puertas de tu casa están cerradas?
La calidad, alcance y estabilidad de una conexión Wi-Fi dentro de cualquier casa se ven condicionadas por factores externos, como las interferencias producidas por otros dispositivos electrónicos o electrodomésticos, la distancia física hacia el router y los obstáculos materiales situados en la trayectoria de la red, tales como las puertas cerradas.
Tener las puertas cerradas de la casa debilita la conexión WiFi: ¿por qué?
Cuando hay que trabajar, estudiar o ver películas, las personas tienen un lugar preferido, pero la simple acción de cerrar la puerta agrega una barrera física extra que las ondas del módem deben superar, lo cual puede llegar a disminuir la intensidad y la calidad del internet.
El nivel de bloqueo que sufre la transmisión inalámbrica depende en realidad del material de fabricación de la puerta. Las puertas interiores habituales, hechas de madera sencilla e interior hueco, provocan un impacto mínimo sobre la intensidad del Wi-Fi, por ejemplo.
Por el contrario, las estructuras de madera maciza generan una interferencia bastante mayor, mientras que aquellas reforzadas con acero son el obstáculo más inflexible. Esto explica entonces por qué la conexión suele fallar junto a la entrada principal del hogar mientras la puerta está cerrada y se recupera al abrirla.
Si bien cerrar una puerta no debería originar fallas graves en la mayoría de las situaciones, las vibraciones bruscas al cerrar una puerta de golpe pueden alterar momentáneamente la transmisión de internet, provocando una pérdida de señal de pocos segundos, pero suficiente para congelar una videollamada, pausar una película o causar la desconexión de un videojuego en línea.
En pocas palabras
- Puertas cerradas: interrumpen la señal WI-FI y debilitan la conexión a internet en el hogar.
- Interferencias: el material de la puerta (madera maciza, acero) y vibraciones bruscas afectan la intensidad de la señal.
- Solución parcial: abrir las puertas ayuda a mejorar la transmisión inalámbrica y la estabilidad de la conexión.