Tener las puertas cerradas de la casa debilita la conexión del internet: por qué

El nivel de bloqueo que sufre la transmisión inalámbrica depende en realidad del material de fabricación de la puerta. Las puertas interiores habituales, hechas de madera sencilla e interior hueco, provocan un impacto mínimo sobre la intensidad del Wi-Fi, por ejemplo.

Ciertos materiales debilitan la cobertura inalámbrica del internet.

Por el contrario, las estructuras de madera maciza generan una interferencia bastante mayor, mientras que aquellas reforzadas con acero son el obstáculo más inflexible. Esto explica entonces por qué la conexión suele fallar junto a la entrada principal del hogar mientras la puerta está cerrada y se recupera al abrirla.

Si bien cerrar una puerta no debería originar fallas graves en la mayoría de las situaciones, las vibraciones bruscas al cerrar una puerta de golpe pueden alterar momentáneamente la transmisión de internet, provocando una pérdida de señal de pocos segundos, pero suficiente para congelar una videollamada, pausar una película o causar la desconexión de un videojuego en línea.