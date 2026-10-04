Cómo saber en qué rincón de tu casa hay menos señal Wi-Fi usando solo tu celular

Tener internet en casa es una necesidad casi tan básica como otras y tener una buena cobertura por todo el hogar es fundamental para trabajar, estudiar o disfrutar de sus servicios. Pero seguro te ha pasado que en algunas partes la señal anda mal y el internet funciona lento. ¿Te has preguntado por qué y cómo solucionarlo? Te lo contamos.
Por qué se debilita la conexión de internet
Tener contratada una tarifa de alta velocidad de internet no garantiza que la conexión rinda de igual manera en toda la casa. Es muy común que en la sala de estar se navegue sin problemas mientras que en alguna habitación como el baño apenas se mantenga la señal estable.
Lo cierto es que las zonas con baja cobertura suelen deberse a la presencia de obstáculos físicos que dificultan la señal estable. Los materiales como cemento, metal o roca, electrodomésticos como microondas o heladeras, bloquean significativamente las ondas.
Por eso, para tener internet estable en todo el hogar es vital saber identificar los rincones débiles. Para descubrirlo utilizando únicamente tu celular, puedes aplicar un procedimiento sencillo de comprobación.
Cómo saber en qué rincón de tu casa hay menos señal Wi-Fi
Si estás cansado/a de un internet lento, la primera solución es colocar el router del Wi-Fi en una zona central, elevada y despejada dentro de la vivienda para así evadir interferencias.
Otra manera más directa de evaluar cada espacio puede ser realizar pruebas de velocidad desde distintos puntos del hogar con el mismo teléfono móvil. Es recomendable iniciar la medición justo al lado del router para registrar la velocidad máxima disponible.
Después, puedes desplazarte habitación por habitación y repetir la prueba en cada zona. Como el tráfico de la red o la actividad de otros dispositivos pueden alterar las cifras momentáneamente, conviene hacer la prueba en diferentes horarios del día para obtener resultados más constantes y fiables.
Asimismo, es aconsejable verificar la recepción en las dos bandas de frecuencia, 2,4 GHz y 5 GHz, ya que la señal varía según la distancia y los obstáculos presentes.
Ahora, si buscas un análisis más detallado, existen aplicaciones para celulares Android e iOS como WiFi Analyzer, NetSpot, iMapper WiFi y Network Analyzer. Estas herramientas permiten revisar con exactitud cómo llega la intensidad de la señal a cada habitación y detectar posibles interferencias causadas por otros aparatos electrónicos.
En pocas palabras
- Pérdida de señal: identificá por qué hay zonas de tu casa con menor cobertura Wi-Fi.
- Obstáculos físicos: materiales de construcción y electrodomésticos pueden debilitar la señal de internet.
- Medición de cobertura: usá tu celular para probar la velocidad en diferentes puntos del hogar y apps específicas.