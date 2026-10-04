Cómo saber en qué rincón de tu casa hay menos señal Wi-Fi usando solo tu celular

Por eso, para tener internet estable en todo el hogar es vital saber identificar los rincones débiles. Para descubrirlo utilizando únicamente tu celular, puedes aplicar un procedimiento sencillo de comprobación.

Cómo saber en qué rincón de tu casa hay menos señal Wi-Fi

Si estás cansado/a de un internet lento, la primera solución es colocar el router del Wi-Fi en una zona central, elevada y despejada dentro de la vivienda para así evadir interferencias.

Si tras reubicar el router persisten habitaciones con mala señal, existen soluciones adicionales: un extensor.

Otra manera más directa de evaluar cada espacio puede ser realizar pruebas de velocidad desde distintos puntos del hogar con el mismo teléfono móvil. Es recomendable iniciar la medición justo al lado del router para registrar la velocidad máxima disponible.

Después, puedes desplazarte habitación por habitación y repetir la prueba en cada zona. Como el tráfico de la red o la actividad de otros dispositivos pueden alterar las cifras momentáneamente, conviene hacer la prueba en diferentes horarios del día para obtener resultados más constantes y fiables.

Asimismo, es aconsejable verificar la recepción en las dos bandas de frecuencia, 2,4 GHz y 5 GHz, ya que la señal varía según la distancia y los obstáculos presentes.

Ahora, si buscas un análisis más detallado, existen aplicaciones para celulares Android e iOS como WiFi Analyzer, NetSpot, iMapper WiFi y Network Analyzer. Estas herramientas permiten revisar con exactitud cómo llega la intensidad de la señal a cada habitación y detectar posibles interferencias causadas por otros aparatos electrónicos.