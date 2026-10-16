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Torneo Regional Amateur: Atlético Palmira, San Carlos y Goudge buscarán el pasaje a la tercera ronda

Tres representantes mendocinos jugarán las revanchas de la segunda ronda del Torneo Regional Amateur

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Atlético Palmira recibirá este domingo a Unión de Villa Krause, donde deberá  dar vuelta la serie.

Atlético Palmira recibirá este domingo a Unión de Villa Krause, donde deberá  dar vuelta la serie.

El Torneo Regional Amateur continuará este fin de semana con los partidos de vuelta de la segunda ronda en los que San Carlos, Atlético Palmira y Goudge, tres de los representantes mendocinos, buscarán este domingo el pasaje a la tercera ronda.

San Carlos, en Eugenio Bustos, se impuso en el partido de ida por 1 a 0 a Sportivo Desamparados de San Juan y jugará la revancha buscando hacer valer esa diferencia.

Goudge jugará de visitante ante Colocasi de San Luis con buenas chances ya que en los primeros 90 minutos sacó una diferencia amplia con una goleada por 5 a 2.

Goudge de San Rafael sacó una buena diferencia en el partido de ida.

Goudge de San Rafael sacó una buena diferencia en el partido de ida.

Finalmente, Atlético Palmira jugará como local ante Unión de Villa Krause de San Juan. La ida fue en el Estadio del Bicentenario y el Azul venció por 3-1 al Jarillero en un encuentro tuvo como protagonista al árbitro Leandro Hartfield por varios fallos que generaron polémica,

Tres equipos mendocinos esperan en la tercera ronda

Atlético Argentino, Sport Club Pacífico de General Alvear y Deportivo Malargüe se clasificaron directamente a la tercera fase por haber finalizado en el primer lugar de sus respectivos grupos.

El armado de los próximos cruces de la Región Cuyo se anunciará cuando concluya la segunda ronda y se conozcan los ganadores.

Los partidos de vuelta de los mendocinos en la segunda ronda

  • Colocasi vs. Goudge Domingo 18 de octubre, en San Luis a las 16
  • Palmira vs. Unión de Villa Krause Domingo 18 de octubre a las 20.30
  • Sportivo Desamparados vs. San Carlos Domingo 18 de octubre a las 20.30

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