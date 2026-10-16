Torneo Regional Amateur: Atlético Palmira, San Carlos y Goudge buscarán el pasaje a la tercera ronda

Goudge de San Rafael sacó una buena diferencia en el partido de ida.

Finalmente, Atlético Palmira jugará como local ante Unión de Villa Krause de San Juan. La ida fue en el Estadio del Bicentenario y el Azul venció por 3-1 al Jarillero en un encuentro tuvo como protagonista al árbitro Leandro Hartfield por varios fallos que generaron polémica,

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Tres equipos mendocinos esperan en la tercera ronda

Atlético Argentino, Sport Club Pacífico de General Alvear y Deportivo Malargüe se clasificaron directamente a la tercera fase por haber finalizado en el primer lugar de sus respectivos grupos.

El armado de los próximos cruces de la Región Cuyo se anunciará cuando concluya la segunda ronda y se conozcan los ganadores.

Los partidos de vuelta de los mendocinos en la segunda ronda