Torneo Regional Amateur: Atlético Palmira, San Carlos y Goudge buscarán el pasaje a la tercera ronda

El Torneo Regional Amateur continuará este fin de semana con los partidos de vuelta de la segunda ronda en los que San Carlos, Atlético Palmira y Goudge, tres de los representantes mendocinos, buscarán este domingo el pasaje a la tercera ronda.
Tres representantes mendocinos jugarán las revanchas de la segunda ronda del Torneo Regional Amateur
El Torneo Regional Amateur continuará este fin de semana con los partidos de vuelta de la segunda ronda en los que San Carlos, Atlético Palmira y Goudge, tres de los representantes mendocinos, buscarán este domingo el pasaje a la tercera ronda.
San Carlos, en Eugenio Bustos, se impuso en el partido de ida por 1 a 0 a Sportivo Desamparados de San Juan y jugará la revancha buscando hacer valer esa diferencia.
Goudge jugará de visitante ante Colocasi de San Luis con buenas chances ya que en los primeros 90 minutos sacó una diferencia amplia con una goleada por 5 a 2.
Finalmente, Atlético Palmira jugará como local ante Unión de Villa Krause de San Juan. La ida fue en el Estadio del Bicentenario y el Azul venció por 3-1 al Jarillero en un encuentro tuvo como protagonista al árbitro Leandro Hartfield por varios fallos que generaron polémica,
Atlético Argentino, Sport Club Pacífico de General Alvear y Deportivo Malargüe se clasificaron directamente a la tercera fase por haber finalizado en el primer lugar de sus respectivos grupos.
El armado de los próximos cruces de la Región Cuyo se anunciará cuando concluya la segunda ronda y se conozcan los ganadores.