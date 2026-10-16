Cómo y cuándo se define la semifinal de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo

El partido no cumplió con las expectativas generadas, con el Pincha más atento a los relevos que a generar situaciones en campo rival y un Flamengo completamente desaparecido en la fase de ataque, que terminó el partido sin ningún remate certero al arco de Fernando Muslera, que solamente tuvo actividad con el corte de algunos centros.

Qué necesita Estudiantes para volver a ser finalista de la Copa Libertadores

Con el empate sin goles la serie quedó abierta y el conjunto dirigido por el Cacique Medina deberá ganar por cualquier resultado el encuentro de vuelta para alcanzar la final de la Copa Libertadores.

El empate, sin importar la cantidad de goles ni que se tenga en cuenta los goles marcados por el equipo visitante, llevará la definición a los penales y la victoria del conjunto carioca le dará al pasaje a la final.

Guido Carrillo dijo que Estudiantes hizo un partido serio

El delantero y capitán de Estudiantes, Guido Carrillo, destacó la labor de sus compañeros, tras asegurar que todos “lo hicieron bien” y tuvieron un partido “serio”, luego de la ida de la semifinal de la Copa Libertadores 2026.

El atacante consideró que su equipo no sintió las bajas de los defensores Leandro González Pirez y Tobías Palacios, lo que demuestra que el grupo está “enfocado”, luego de haber igualado sin goles ante Flamengo, en condición de local.

La serie que definirá al segundo finalista de la Libertadores se cerrará el próximo jueves 22 de octubre desde las 21:30 (hora argentina), en el estadio Maracaná, recinto en el que el Pincha buscará clasificar a su primera final internacional desde 2010 cuando disputó la Recopa Sudamericana ante Liga de Quito de Ecuador, 16 años atrás.

Sobre el desarrollo del partido, el capitán Guido Carrillo comentó que se dio un partido “parecido” a lo que se venía viendo entre ambos equipos, que se enfrentaron por quinta vez en los últimos 13 meses, y opinó que tuvieron un partido “correcto ante un gran rival”, aunque les faltó “un poco de juego” y atrevimiento.

De todas formas, el delantero dejó claro que la serie está “abierta”, valoró lo hecho por todos sus compañeros y aseguró que, aunque sea un objetivo “difícil”, van a “luchar” en el Maracaná para “buscar la clasificación”.