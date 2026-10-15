Alex Arce recibió una fecha de suspensión: cuándo vuelve a estar disponible en Independiente Rivadavia

El primero de los compromisos será el sábado, 17 de octubre, en el estadio Bautista Gargantini. Este día recibirá a Tigre con el objetivo de retornar a la senda del triunfo luego de dos partidos.

Fecha 13 vs. Tigre - sábado 17/10 - 17.30hs (L)

Fecha 14 vs. Argentinos - martes 27/10 - 19hs (V)

Fecha 15 vs. Banfield - lunes 2/11 - 21.15hs

Fecha 16 vs. Gimnasia y Esgrima Mza - fecha a confirmar

Pero esto no es todo. En las últimas horas también se confirmó el cambio de fecha para el duelo ante Estudiantes de La Plata correspondiente a la Supercopa Argentina. Desde la organización del evento aseguraron que será el viernes 13/11.

Si bien en un principio se iba a jugar en cancha de Belgrano de Córdoba, en el comunicado expresaron que con el correr de los días se confirmará tanto la nueva sede como el horario en el que se desarrollará.