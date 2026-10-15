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Alex Arce recibió una fecha de suspensión: cuándo vuelve a estar disponible en Independiente Rivadavia

El Tribunal de Disciplina confirmó la sanción para Alex Arce tras la roja recibida ante Rosario Central. El delantero se perderá el partido contra Tigre

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Alex Arce fue expulsado ante Rosario Central y recibió una fecha de suspensión.

Alex Arce fue expulsado ante Rosario Central y recibió una fecha de suspensión.

Además del duro golpe por el resultado abultado, la derrota ante Rosario Central dejó una muy mala noticia en el mundo Independiente Rivadavia. Hablamos de la expulsión de Alex Arce, quien vio la roja a falta de cinco minutos para el final de la primera etapa.

Durante la jornada de este jueves se conoció que el Tribunal de Disciplina decidió sancionarlo con una fecha de suspensión. De esta manera el goleador de la Lepra se perderá el compromiso ante Tigre y volverá a estar a disposición para la visita a Argentinos Juniors.

Lo que le queda a Independiente Rivadavia

A Independiente Rivadavia, el puntero de la Tabla Anual, le quedan cuatro partidos por delante para culminar con la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En ellos buscará terminar en lo más alto para sumar una nueva estrella a su escudo.

El primero de los compromisos será el sábado, 17 de octubre, en el estadio Bautista Gargantini. Este día recibirá a Tigre con el objetivo de retornar a la senda del triunfo luego de dos partidos.

  • Fecha 13 vs. Tigre - sábado 17/10 - 17.30hs (L)
  • Fecha 14 vs. Argentinos - martes 27/10 - 19hs (V)
  • Fecha 15 vs. Banfield - lunes 2/11 - 21.15hs
  • Fecha 16 vs. Gimnasia y Esgrima Mza - fecha a confirmar

Pero esto no es todo. En las últimas horas también se confirmó el cambio de fecha para el duelo ante Estudiantes de La Plata correspondiente a la Supercopa Argentina. Desde la organización del evento aseguraron que será el viernes 13/11.

Si bien en un principio se iba a jugar en cancha de Belgrano de Córdoba, en el comunicado expresaron que con el correr de los días se confirmará tanto la nueva sede como el horario en el que se desarrollará.

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