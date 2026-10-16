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"No me pasó ni en River": la emoción de Ramiro Funes Mori tras el empate de Estudiantes

Ramiro Funes Mori enfrentó los micrófonos tras el empate de Estudiantes en UNO y sorprendió con su frase sobre los hinchas del Pincha

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Ramiro Funes Mori habló tras el empate de Estudiantes.

Ramiro Funes Mori habló tras el empate de Estudiantes.

Ramiro Funes Mori rompió el silencio tras el empate 0-0 entre Estudiantes y Flamengo por la ida de semifinales de la Copa Libertadores. Ovacionado en UNO tras un error previo, tuvo una sólida actuación como titular y agradeció el respaldo de la hinchada en un partido decisivo.

El zaguero central jugó por la suspensión de González Pirez y la falta de habilitación de Marcos Rojo. Ante el líder del Brasileirao, completó un gran trabajo defensivo y aportó para mantener el arco en cero, dejando la llave abierta para la revancha en Brasil.

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Estudiantes buscará alcanzar la final de la Copa Libertadores en el Maracaná.

La palabra de Funes Mori y el elogio del DT

Tras el encuentro, el defensor no ocultó su emoción por el apoyo de los hinchas: “Estoy agradecido a la gente de Estudiantes, siempre banca. La verdad que no me pasó ni en River ni en otro lado”. Además, valoró el apoyo recibido: “Necesitaba el cariño, sabía que no había tenido buenos rendimientos en los partidos anteriores. Estamos todos juntos en esto”.

El impacto del gesto del público también fue remarcado por su entrenador, el Cacique Medina. En conferencia de prensa, realtó: “Quiero destacar el partido de Ramiro, pero primero quiero destacar lo de la gente nuestra. No es normal lo que pasó hoy. Jugué muchos años al fútbol y nunca vi algo como lo de hoy".

"Como la gente lo ovacionó, le brindó tranquilidad para que pudiera rendir y tener un gran partido. La gente nos regaló una mística tremenda, entendiendo lo que son las noches de Copa Libertadores una vez más”, sumó el DT.

Funes Mori se refirió también a la importancia de haber tenido un buen partido en el plano personal: “Necesitaba este partido en lo personal. Yo sé que el grupo y el cuerpo técnico me bancan. Contento por mi actuación y por el equipo, que hizo un partido bábaro. Obviamente, en estos partidos todos queremos jugar. No tenía muchos encima y estos te marcan. Pude tener una buena actuación, agradecido a la gente que banca a todo Estudiantes”.

Finalmente, el ex River analizó la llave y se mostró optimista de cara a la revancha en el Maracaná: “Todos estamos muy metidos, sabíamos que iba a ser duro. Ellos juegan bien, tienen gran calidad de jugadores. No lo pudimos ganar, pero podemos ganar allá”.

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