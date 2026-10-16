"No me pasó ni en River": la emoción de Ramiro Funes Mori tras el empate de Estudiantes

El impacto del gesto del público también fue remarcado por su entrenador, el Cacique Medina. En conferencia de prensa, realtó: “Quiero destacar el partido de Ramiro, pero primero quiero destacar lo de la gente nuestra. No es normal lo que pasó hoy. Jugué muchos años al fútbol y nunca vi algo como lo de hoy".

"Como la gente lo ovacionó, le brindó tranquilidad para que pudiera rendir y tener un gran partido. La gente nos regaló una mística tremenda, entendiendo lo que son las noches de Copa Libertadores una vez más”, sumó el DT.

Funes Mori se refirió también a la importancia de haber tenido un buen partido en el plano personal: “Necesitaba este partido en lo personal. Yo sé que el grupo y el cuerpo técnico me bancan. Contento por mi actuación y por el equipo, que hizo un partido bábaro. Obviamente, en estos partidos todos queremos jugar. No tenía muchos encima y estos te marcan. Pude tener una buena actuación, agradecido a la gente que banca a todo Estudiantes”.

Finalmente, el ex River analizó la llave y se mostró optimista de cara a la revancha en el Maracaná: “Todos estamos muy metidos, sabíamos que iba a ser duro. Ellos juegan bien, tienen gran calidad de jugadores. No lo pudimos ganar, pero podemos ganar allá”.