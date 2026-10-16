La Brujita Verón fue duramente sancionado en medio de la relación cada vez más tirante entre Estudiantes y la AFA

Poco menos de tres semanas después de la final de la Supercopa, que contó con un arbitraje cargado de polémicas por parte de Darío Herrera, y en la misma semana en la que La Brujita reveló reuniones con la dirigencia de River, claramente en contra de la conducción de la AFA, el Tribunal de Disciplina público las sanciones determinadas para distintos dirigentes del “Pincha”.

#AHORA - El Tribunal de Disciplina de la AFA sancionó por 3 meses a la Brujita Verón por su actuar en la Supercopa Internacional: "su ingreso no autorizado al campo de juego y conducta incorrecta hacia la autoridad arbitral al finalizar el encuentro".https://t.co/7Av6eSU8HH — SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2026

La escandalosa final de la Supercopa Internacional

En un partido que terminó con una derrota del conjunto platense por 3-1 ante Rosario Central, y que significó el segundo título del “Canalla” desde el regreso de Ángel Di María al fútbol argentino, Verón, Caiella y Angeleri habían decidido apersonarse en el campo de juego para encarar al referí, quien redactó en el informe pospartido las agresiones que sufrió.

Los tres directivos mencionados fueron penalizados con 3 meses de suspensión al normal cumplimiento de sus actividades, con argumentos similares, en los que se castigó el ingreso no autorizado al campo de juego, y la conducta incorrecta de cara al árbitro designado para el partido, por parte del presidente, vicepresidente segundo y director deportivo del club, respectivamente.

Además de las penalidades, el club deberá abonar un monto equivalente a 500 entradas generales, al ser encontrado responsable de los incidentes ocurridos en el campo de juego y en la zona de vestuarios, donde hubo un altercado entre miembros de ambas delegaciones antes del final del partido.