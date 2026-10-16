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La Brujita Verón fue duramente sancionado en medio de la relación cada vez más tirante entre Estudiantes y la AFA

El Tribunal de Disciplina de la AFA decidió sancionar al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, por los incidentes ocurridos en la Supercopa Internacional

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Verón ingresó al campo de juego tras la derrota con Central.

Verón ingresó al campo de juego tras la derrota con Central.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió sancionar con tres meses de suspensión al presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón; el vicepresidente segundo de la entidad, Pascual Caiella; y el director deportivo del club, Marcos Angeleri.

La penalización llegó luego de las agresiones sufridas por el árbitro Darío Herrera durante la final de la Supercopa Internacional, en la que los mencionados bajaron al campo de juego para insultar al juez.

Además, Estudiantes de La Plata deberá abonar el monto equivalente a 500 entradas generales, por las “infracciones acreditadas respecto de sus autoridades e integrantes de su delegación”.

Poco menos de tres semanas después de la final de la Supercopa, que contó con un arbitraje cargado de polémicas por parte de Darío Herrera, y en la misma semana en la que La Brujita reveló reuniones con la dirigencia de River, claramente en contra de la conducción de la AFA, el Tribunal de Disciplina público las sanciones determinadas para distintos dirigentes del “Pincha”.

La escandalosa final de la Supercopa Internacional

En un partido que terminó con una derrota del conjunto platense por 3-1 ante Rosario Central, y que significó el segundo título del “Canalla” desde el regreso de Ángel Di María al fútbol argentino, Verón, Caiella y Angeleri habían decidido apersonarse en el campo de juego para encarar al referí, quien redactó en el informe pospartido las agresiones que sufrió.

Los tres directivos mencionados fueron penalizados con 3 meses de suspensión al normal cumplimiento de sus actividades, con argumentos similares, en los que se castigó el ingreso no autorizado al campo de juego, y la conducta incorrecta de cara al árbitro designado para el partido, por parte del presidente, vicepresidente segundo y director deportivo del club, respectivamente.

Además de las penalidades, el club deberá abonar un monto equivalente a 500 entradas generales, al ser encontrado responsable de los incidentes ocurridos en el campo de juego y en la zona de vestuarios, donde hubo un altercado entre miembros de ambas delegaciones antes del final del partido.

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