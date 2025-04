Héroe del ciclismo latinoamericano es acusado de mandar a asesinar a cinco personas

Las pruebas más concretas estarían vinculadas al segundo caso donde paramilitares aseguraron que el ciclista le solicitó a las Autodefensas Campesinas del Casanare en el 2002 la desaparición de cuatro personas, quienes vivían en las cercanías de una finca continua a la suya en Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia.

El nombre de las personas desaparecidas son las siguientes: Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez, Gonzalo Guerrero Jiménez y Diuviseldo Torres Vega.

Uno de los paramilitares aseguró: "El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da dos sobres. En uno había fotos de cuatro personas. Dijo que eran milicianos guerrilleros que le iban a secuestrar. En el otro sobre había 40 millones de pesos y nos preguntó si queríamos comprar armas y motocicletas. Esas personas estaban cerca de su propiedad".

Luego de la reunión, el paramilitar aseguró que, junto a otras personas, secuestró, asesinó y enterró a los cuatro individuos que se ubicaban en el destino señalado por Herrera. También manifestó que luego de un tiempo pudo identificar que no se trataban de guerrilleros, sino que, presuntamente, se negaron a vender sus tierras al ciclista.

Lucho Herrera.jpeg Hinault en el Tour de 1985, seguido por Phil Anderson y el colombiano Lucho Herrera, con el maillot de lunares. Mundo deportivo.

El exciclista se defendió

Mientras que se mostró receptivo a ser citado por las autoridades pertinentes, el exciclista aseguró: "Jamás he pertenecido a organizaciones criminales ni he pretendido causar daño a persona alguna. Mi vida la he dedicado al deporte y, tras mi retiro del ciclismo profesional, a trabajar de forma honesta".

Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria como ciudadano, trabajador y padre de familia. Rechazo de manera enfática las imputaciones que pretenden enlodar mi nombre y mi trayectoria como ciudadano, trabajador y padre de familia.

"En mi trayectoria como empresario y comerciante he sido víctima de extorsiones, amenazas y secuestros, situaciones que han sido puestas en conocimiento de las autoridades. En 2016 otorgué poder a mis abogados para solicitar información ante la Fiscalía General de la Nación y promover las denuncias correspondientes frente a versiones falsas y presiones indebidas", continúa el comunicado.

Y agregó: "Respeto profundamente el papel de los medios de comunicación y el derecho ciudadano de este informado. Por ello, estaré dispuesto a ofrecer declaraciones públicas una vez conozca de forma concreta y precisa los cargos que se me atribuyen por personas que no conozco y pueda demostrar mi total inocencia.

"Desde hoy, a través de mis apoderados, he manifestado ante la Fiscalía General mi voluntad indeclinable de colaborar con la justica y atender cualquier requerimiento judicial", concluyó la palabra de Lucho Herrera.