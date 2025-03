"No roben más": el lapidario canto que la hinchada de Boca dedicó a sus jugadores

Minutos antes de que la pelota comience a rodar, se escuchó uno de los primeros cantos en La Bombonera: “La camiseta de Boca, se tiene que transpirar, si no no se la pongan más. ¡Váyanse, no roben más!“.

Además de este, otra de las manifestaciones contra los futbolistas rezó de la siguiente manera: “Hoy vinimos a ver a Boca, que en la Copa nos falló. Con la hinchada no se juega“, haciendo alusión al encuentro por el certamen continental.

"VÁYANSE NO ROBEN MÁS" explota la gente de Boca antes del duelo vs. Central. pic.twitter.com/MEpgBwjJK7 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2025

El reclamo de la 12 fue más que efectivo, ya que, a diferencia de otros encuentros, Boca mantuvo su actitud durante los 90 minutos y sacó adelante un partido con el que logra subirse nada menos que a la cima de la tabla de posiciones.

Fernando Gago, rendido ante los hinchas Xeneizes

Luego de la victoria, todo el fútbol argentino tenía la mirada centrada en las declaraciones de Fernando Gago, quien según informaciones dirigía su último partido al mando de la institución presidida por Juan Román Riquelme.

Sin embargo, Gago no solo declaró que "su continuidad nunca estuvo en duda" sino que también se rindió ante los fanáticos de Boca, destacando su apoyo en muchos momentos del juego. “Al hincha siempre van a escuchar de mí palabras de agradecimiento. Fue increíble hoy cómo reaccionaron ante una derrota muy dura" dijo.