Tras el debut triunfal en el Mundial 2026, la Selección argentina ya prepara el partido ante Austria

"La rutina de entrenamientos continúa a paso firme. ¡Próximo objetivo en mente!", indicaron las redes sociales del conjunto nacional que adelantó el horario del entrenamiento para disfrutar de la tarde libre con los familiares y allegados que están acompañándolos en Estados Unidos.

Embed - La Selección argentina en INSTANTES comienza a ENTRENAR tras su VICTORIA en Kansas City

La Selección argentina prepara su viaje a Dallas

Una de las novedades del día después del debut es que los futbolistas que viajaron para la gira previa y no forman parte de la lista de 26 convocados dejarán la concentración en Kansas City después de haber presenciado el debut.

Mientras esos jugadores retornan para iniciar la pretemporada con sus clubes o tener unos días de vacaciones, la delegación albiceleste seguirá concentrada en el Hotel Origin y recién el domingo al mediodía viajará en vuelo chárter a Dallas para el partido de este lunes ante Austria.