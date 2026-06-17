Tras el debut triunfal en el Mundial 2026, la Selección argentina ya prepara el partido ante Austria

(Enviado especial) Tras el debut soñado en el Mundial 2026 frente a Argelia, la Selección argentina volvió a los entrenamientos en Kansas City y con la mira puesta en el encuentro del próximo lunes, en Dallas ante Austria.
Tras el debut soñado, la Selección argentina volvió a los entrenamientos en Kansas City y con la mira puesta en el encuentro del lunes, en Dallas ante Austria.
(Enviado especial) Tras el debut soñado en el Mundial 2026 frente a Argelia, la Selección argentina volvió a los entrenamientos en Kansas City y con la mira puesta en el encuentro del próximo lunes, en Dallas ante Austria.
Como era de esperar el cuerpo técnico y los futbolistas se mostraron satisfechos con lo ocurrido en la noche del martes, pero a la vez expectantes con lo que viene que será el cruce ante los austríacos programado para el próximo lunes 22 de junio a las 14 hora argentina (TV en vivo por El Siete).
Otro dato previsible es que, salvo algunos que tuvieron pocos minutos, los jugadores que actuaron ante Argelia solo hicieron trabajos regenerativos y vieron la práctica desde el costado de una de las canchas del Sporting Kansas City.
"La rutina de entrenamientos continúa a paso firme. ¡Próximo objetivo en mente!", indicaron las redes sociales del conjunto nacional que adelantó el horario del entrenamiento para disfrutar de la tarde libre con los familiares y allegados que están acompañándolos en Estados Unidos.
Una de las novedades del día después del debut es que los futbolistas que viajaron para la gira previa y no forman parte de la lista de 26 convocados dejarán la concentración en Kansas City después de haber presenciado el debut.
Mientras esos jugadores retornan para iniciar la pretemporada con sus clubes o tener unos días de vacaciones, la delegación albiceleste seguirá concentrada en el Hotel Origin y recién el domingo al mediodía viajará en vuelo chárter a Dallas para el partido de este lunes ante Austria.