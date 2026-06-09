Tomás Aranda y su chance de meterse en la lista de la Selección argentina para el Mundial 2026

Lejos de estar asociado a sus virtudes técnicas o su capacidad para llevar la pelota pegada a su botín, el origen radica en una directiva estricta que Scaloni le propinó al juvenil segundos antes de saltar al campo de juego del Kyle Field.

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El propio director técnico se encargó de revelar la situación durante la conferencia de prensa posterior al partido. “Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron: entró masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije 'sácate el chicle’, porque entrena comiendo chicle”, confesó el técnico argentino.

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Asimismo, Scaloni valoró positivamente ese rasgo de personalidad al argumentar que el futbolista “está tan tranquilo, se siente tan bien, que está cómodo y juega muy bien”.

De este modo, lo que comenzó como un llamado de atención por parte del cuerpo técnico se transformó en el nuevo apodo para una de las promesas que tiene el seleccionado nacional.

Aranda puede estar entre los 26

Aunque se sabe que Tomás Aranda y otros futbolistas jóvenes viajaron a Estados Unidos para los partidos amistosos previos, en las últimas horas creció la posibilidad de que el talentoso jugador de Boca se meta en la lista definitiva de 26 jugadores.

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"Mañana vamos a tener más frialdad para definir al reemplazante de Balerdi. Nuestra idea es que el miércoles el reemplazante ya esté con nosotros, tenemos una idea y decidiremos mañana", dijo Scaloni dejando entrever que el nuevo convocado no está con el grupo.

Sin embargo, la ilusión de Aranda está basada en otra frase del DT quien adelantó que no remplazará al lesionado Leonardo Balerdi con un defensor: "Estamos cubiertos en esa posición y veríamos otras posibilidades, según como terminen los otros compañeros post Islandia".