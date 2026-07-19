Show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber sacudieron el planeta

Una ejecución técnica perfecta al estilo del Super Bowl

Desde el punto de vista logístico y de producción, el despliegue realizado sobre el campo de juego resultó indiscutiblemente impecable. El ensamble de los escenarios modulares, la calibración del sonido envolvente y la sincronización de los efectos visuales se concretaron en un tiempo récord, demostrando el altísimo estándar organizativo que las empresas de entretenimiento aportaron al evento en el norte del continente.

Las transiciones entre los distintos bloques musicales permitieron que las figuras internacionales lucieran sus respectivas propuestas sin solapamientos ni fallas de coordinación.

Cada coreografía estuvo diseñada milimétricamente para responder a los requerimientos de la transmisión en directo, garantizando un producto televisivo de altísima calidad estética que mantuvo a millones de espectadores pegados a las pantallas.

El megaconcierto global que reunió a leyendas de la música y el pop moderno

El imponente escenario montado sobre el césped recibió en primer término la energía arrolladora del pop latinoamericano y el legado indiscutible de la música internacional.

Fue así que apareció en escena Madonna reafirmando su posición histórica en el pop mundial, aunque sorprendió porque estuvo junto con Ronaldinho y Ronaldo; el ex 9 brasilero fue el encargado de manejar el vehículo que llevaba a la reina del pop.

Madonna junto a los dos astros brasileños.

Luego dio paso a Los Muppets que fueron dirigidos por el venezolano Gustavo Dudamel quien escenificó el ritual de la selección de Noruega quienes se hicieron mundialmente populares con el movimiento de los remos.

BTS fue parte de un show histórico.

Después fue el turno de BTS quienes cantaron su hitazo "Dynamite". Para bajar las revoluciones aparecieron los actores y dúo de humor Jason Sudeikis y Brendan Hunt quienes presentaron a Justin Bieber y luego nuevamente apareció Shakira.

El show del medio tiempo fue histórico por su calidad musical y que con una duración de 11 minutos logró calmar - al menos por unos instantes - a los millones de argentinos que desean la cuarta.