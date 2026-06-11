Lionel Messi arranca su sexta Copa del Mundo: el último tango con la Selección argentina

messi sub 20 camp Messi campeón del Mundo con la Sub 20.

Pasaron más de 20 años de aquel debut. Lionel Messi fue dirigido por nueve entrenadores en el combinado nacional: comenzó por Pekerman y lo sucedieron Alfio Basile, el legendario Diego Armando Maradona, Sergio Batista, el profesor Alejandro Sabella, Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Jorge Sampaoli y Lionel Scaloni.

messi maradona Dos leyendas: Maradona dirigiendo a Messi en la Selección argentina.

También pasaron muchas historias. El 10 de la Selección argentina lleva disputados, hasta el momento, 199 partidos con la camiseta Albiceleste. En el debut de la Copa del Mundo 2026, ante Argelia, llegará a los 200. Lionel Messi, a los largo de esos casi 200 partidos, llegó a cuatro finales entre 2005 y 2016: Copa América 2007 ante Brasil, el Mundial 2014 contra Alemania (tal vez la más dolorosa) y las dos finales en Copa América ante Chile en 2015 y 2016. La seguidilla de derrotas entre 2014 y 2016 motivarona Messi a renunciar a la Selección argentina, cansado de las críticas y desahuciado por el dolor de las caídas. "Es increíble pero no se me da", dijo luego de tanto intentarlo.

messi final brasil 2014 La final perdida más dolorosa: la Copa del Mundo de Brasil 2014.

El amor de la gente y el amor por los colores lo hicieron regresar al ruedo unos meses después. Y la vida le tenía preparada la mejor de las revanchas. Luego de naufragar por una marea de entrenadores, y tras el fracaso en Rusia 2018, en la Selección argentina quedó como entrenador Lionel Scaloni. Una figura que cambiaría para siempre la historia del 10 con la casaca Albiceleste.

Un proceso duro de recambio inició por aquellos años. Pero Lionel Messi permaneció, junto con un puñado de compañeros: la Vieja Guardia (con Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Sergio Agüero). Aparecieron los De Paul, los Fernández y los Mac Allister. Apareció un tal Dibu Martínez y floreció un Paredes. Toda una nueva generación que venía a borrar esos años de amargura.

Lionel Messi - Lionel Scaloni

Fueron cuatro finales más y cuatro ganadas: Copa América 2021, Finalissima 2022, Copa del Mundo en Qatar 2022 y la Copa América 2024. La revancha de Lionel Messi con la Selección argentina por fin había llegado. Al fin el fútbol se había vuelto un terreno justo.

messi qatar El día que el fútbol se volvió un lugar más justo.

Máximo goleador histórico de la Selección argentina (con 117 anotaciones), jugador con más presencias en la Albiceleste (199 partidos), dos veces Balón de Oro en un Mundial (Brasil 2014 y Qatar 2022), dos veces Balón de Oro en una Copa América (2021 y 2024) y máximo goleador en la Copa América 2021. Este legendario jugador, inicia hoy su sexta Copa del Mundo. Hoy Lionel Messi vuelve a soñar con una llave de oro que riegue de gloria -una vez más- su último tango con la Selección argentina. Como diría el mítico Indio Solari: "Estás para eso, viejo".