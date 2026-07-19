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"Les van a caer tres o cuatro"

Le arruinó un Mundial a Messi y ahora fulminó a la Selección argentina antes de la final

"Si España hace el 1-0, olvídalo, les caerán tres o cuatro" declaró el histórico mediocampista

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Pese a su pronóstico, el histórico se rindió a los pies de Messi. 

Pese a su pronóstico, el histórico se rindió a los pies de Messi. 

A pocas horas de que se dispute el partido número 104 del mundial 2026, la previa entre el duelo de la Seleccion argentina y España se encuentra en su punto máximo. En este escenario de pura expectativa, Toni Kroos, el legendario exmediocampista alemán hizo un análisis un poco molesto para muchos fanáticos de la Scaloneta.

El exjugador del Real Madrid, recordado por el público argentino por haber sido una pieza fundamental en la final de Brasil 2014 donde Alemania le arruinó el sueño de la copa a Lionel Messi, no tuvo piedad a la hora de marcar su favoritismo.

Toni Kroos ve a España como el favorito en la final del Mundial 2026.

Toni Kroos ve a España como el favorito en la final del Mundial 2026.

Toni Kroos ve a España campeón del Mundial 2026

Durante una charla en un programa de TikTok que comparte con su hermano Felix, Kroos aseguró que el combinado dirigido por Luis de la Fuente se quedará con el título debido al extraordinario funcionamiento colectivo que demostró a lo largo del torneo.

Kroos no solo colocó a España un escalón por encima, sino que lanzó una cruda advertencia sobre lo que podría pasar si el conjunto europeo logra adelantarse en el marcador. "Si un equipo como España consigue jugar mientras va ganando, no querrás enfrentarte a él", advirtió.

Kroos asegura que España tiene mejor juego que la Selección argentina.

Kroos asegura que España tiene mejor juego que la Selección argentina.

Pero el análisis se tornó polémico minutos más tarde, sentenciando el destino del equipo de Lionel Scaloni si flaquea en los primeros minutos: "Si España hace el 1-0, olvídalo, les caerán tres o cuatro. Argentina no encontrará soluciones".

Toni Kroos, rendido a los pies de Messi

Para finalizar, Toni Kroos se rindió ante la vigencia del capitán argentino de 39 años, reconociendo que jamás esperó verlo en el mundial 2026 tras la coronación en Qatar. "Pensé que la Copa del Mundo de 2022 sería la última para él. Me doy cuenta de que la inteligencia de Messi sigue aumentando constantemente".

Aunque Kroos ve a España como campeón y superior en el juego, también sabe que las finales, sobre todo esta, siempre tienen lugar para el mejor jugador de la historia del fútbol.

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