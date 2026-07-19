Le arruinó un Mundial a Messi y ahora fulminó a la Selección argentina antes de la final

Kroos no solo colocó a España un escalón por encima, sino que lanzó una cruda advertencia sobre lo que podría pasar si el conjunto europeo logra adelantarse en el marcador. "Si un equipo como España consigue jugar mientras va ganando, no querrás enfrentarte a él", advirtió.

Kroos asegura que España tiene mejor juego que la Selección argentina.

Pero el análisis se tornó polémico minutos más tarde, sentenciando el destino del equipo de Lionel Scaloni si flaquea en los primeros minutos: "Si España hace el 1-0, olvídalo, les caerán tres o cuatro. Argentina no encontrará soluciones".

Toni Kroos, rendido a los pies de Messi

Para finalizar, Toni Kroos se rindió ante la vigencia del capitán argentino de 39 años, reconociendo que jamás esperó verlo en el mundial 2026 tras la coronación en Qatar. "Pensé que la Copa del Mundo de 2022 sería la última para él. Me doy cuenta de que la inteligencia de Messi sigue aumentando constantemente".

Aunque Kroos ve a España como campeón y superior en el juego, también sabe que las finales, sobre todo esta, siempre tienen lugar para el mejor jugador de la historia del fútbol.