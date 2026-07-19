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Mundial 2026

La drástica decisión de Enzo Fernández a horas de la final vs España: "Rompió las reglas"

Enzo Fernández tendría un preparado especial de cara a la final del Mundial 2026. Los detalles, en la nota

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Enzo Fernández tiene su amuleto para enfrentar a España en la final del Mundial. 

Enzo Fernández tiene su "amuleto" para enfrentar a España en la final del Mundial. 

A solo horas de que la Selección argentina salga a la cancha para disputar la gran final del Mundial 2026 ante España, los detalles de la intimidad del vestuario empiezan a salir a la luz. Entre cábalas, rezos y concentraciones extremas, una fuerte revelación sobre Enzo Fernández sacude todo.

Sucede que el mediocampista de la Scaloneta tomó una drástica decisión con sus botines que, al borde de romper el reglamento, pudo verse en las históricas semifinales del pasado miércoles frente a Inglaterra.

Enzo Fernández usaría unos botines especiales esta tarde.

Enzo Fernández usaría unos botines especiales esta tarde.

Enzo Fernández jugaría la final del Mundial con botines especiales

Según cuenta la información, Enzo venía arrastrando una profunda incomodidad con los botines modernos de última tecnología que la marca que lo patrocina le había diseñado para este torneo.

Para solucionar el problema, el jugador del Chelsea tuvo que recurrir a la ayuda de un emprendedor cordobés dedicado a la reventa de botines clásicos y descontinuados. El pedido fue uno solo: conseguir exactamente el mismo modelo Nike Phantom GT2 que utilizó en Qatar 2022.

Así, con los botines con los que tocó el cielo con las manos en el Lusail, el exjugador de River tendría la inamovible postura de repetir el calzado.

Lejos de regresar a los modelos nuevos por presiones comerciales, Enzo Fernández mantendrá la cábala mística y volverá a saltar al campo de juego con los históricos botines de la tercera estrella, esperemos que con el mismo resultado de aquel mítico 18 de diciembre.

La Selección argentina disputará la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio a las 16 (hora de nuestro país) frente a España. El partido que paralizará al planeta entero se jugará en el imponente MetLife Stadium de Nueva York.

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