La drástica decisión de Enzo Fernández a horas de la final vs España: "Rompió las reglas"

Para solucionar el problema, el jugador del Chelsea tuvo que recurrir a la ayuda de un emprendedor cordobés dedicado a la reventa de botines clásicos y descontinuados. El pedido fue uno solo: conseguir exactamente el mismo modelo Nike Phantom GT2 que utilizó en Qatar 2022.

Enzo Fernández se contactó con un EMPRENDEDOR CORDOBÉS para conseguir los botines que había usado en el Mundial 2022.



Los probó en un entrenamiento y la marca lo retó, esos botines ya no se comercializan y debía usar los rosas…



Pero venía Inglaterra y no podía… pic.twitter.com/jmPZtU2cJc — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 18, 2026

Así, con los botines con los que tocó el cielo con las manos en el Lusail, el exjugador de River tendría la inamovible postura de repetir el calzado.

Lejos de regresar a los modelos nuevos por presiones comerciales, Enzo Fernández mantendrá la cábala mística y volverá a saltar al campo de juego con los históricos botines de la tercera estrella, esperemos que con el mismo resultado de aquel mítico 18 de diciembre.

La Selección argentina disputará la final del Mundial 2026 este domingo 19 de julio a las 16 (hora de nuestro país) frente a España. El partido que paralizará al planeta entero se jugará en el imponente MetLife Stadium de Nueva York.