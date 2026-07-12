El partido de Messi ante Suiza: superó otro récord como asistidor en Mundiales y tendrá un nuevo desafío ante Inglaterra

Unos instantes después, el capitán de la Selección argentina se mostró molesto con el árbitro del encuentro, el portugués Joao Pinheiro. Según pudo observarse, el 10 le pidió que no le faltara el respeto tras un reclamo que le hizo por una jugada previa.

En el complemento, Messi se mostró más activo luego del empate de Suiza. La expulsión de Embolo en el elenco europeo allanó un panorama que se vio adverso en el combinado nacional. La Selección argentina había perdido la pelota y se ubicaba defendiendo muy cerca de su arco hasta que una doble tarjeta amarilla al 7 de Suiza lo dejó mejor posicionado.

Si bien no fue el partido más deslumbrante de Messi, el 10 siguió intentando filtrarse en área rival. En el gol de Lautaro Martínez, el capitán picó al espacio por la banda derecha para mostrarse disponible como pateador. Finalmente, el delantero del Inter de Milán festejó su segundo grito en Mundiales y lo celebró con el rosarino.

La alegría final con el público y sus compañeros fue visible en un Messi que demoró en retirarse de la cancha por festejar con la hinchada argentina.

El próximo desafío será nuevo para Messi porque nunca ha enfrentado a Inglaterra con la camiseta Albiceleste. El equipo inglés será el rival de Argentina en la semifinal de la Copa del Mundo 2026.

Otro récord de Messi: máximo asistidor

Con la asistencia a Alexis Mac Allister ante Suiza, Lionel Messi se convirtió en el máximo asistidor de la historia de las Copas del Mundo. El 10 alcanzó las 10 asistencias en certámenes mundialistas e igualó al Pelé en lo más alto de la tabla.

Todas las asistencias de Messi en Mundiales:

una vs Serbia y Montenegro en Alemania 2006

una vs México en Sudáfrica 2010

una vs Suiza en Brasil 2014

dos vs Francia en Rusia 2018

tres vs México, Países Bajos y Croacia en Qatar 2022

una vs Egipto en la Copa del Mundo 2026

una vs Suiza en la Copa del Mundo 2026

Se cumplieron cinco años de la conquista en la Copa América 2021

El pasado 10 de julio se cumplieron cinco años de la gloriosa gesta de la Selección argentina en el Maracaná. Aquel día de 2021, la Albiceleste se sacó de encima la pesada mochila que cargaba de 28 años sin títulos en la Mayor. Tras vencer a Brasil, Lionel Messi obtuvo su primera copa con la máxima de la Selección argentina y abrió una de las etapas más doradas del combinado nacional.

Posterior a aquella coronación, el elenco nacional escribió páginas gloriosas en su historia con la Finalissima 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022, y la Copa América 2024.

Aquella noche en el Maracaná, Messi dio una arenga que fue muy recordada por los argentinos por el tinte emocional y heroico que tuvo antes de consagrarse campeón.

Cómo quedó la tabla de goleadores de la Copa del Mundo 2026

Ocho de los goles que registra la Selección argentina en la Copa del Mundo 2026 fueron marcados por su capitán, Lionel Messi, que alcanzó los 21 tantos en Mundiales y se convirtió en el máximo anotador en la historia del certamen. Además, el 10 registra en total 125 goles con la celeste y blanca.

Todos los goleadores del Mundial 2026: