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Momento sublime: Kempes e Iniesta entregaron la Copa del Mundo en la final entre la Selección argentina y España

Dos leyendas del fútbol, Mario Alberto Kempes y Andrés Iniesta fueron los encargados de entregar la Copa del Mundo en la final entre la Selección argentina y España

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El Matador Kempes besó la Copa del Mundo.

El Matador Kempes besó la Copa del Mundo.

Fue un honor para el Matador. Mario Alberto Kempes y Andrés Iniesta, dos leyendas del fútbol, tuvieron la gran misión de entregar la Copa del Mundo este domingo en la final entre la Selección argentina y España.

La Copa del Mundo fue ingresada al estadio MetLife de Nueva Jersey por Mario Alberto Kempes y Andrés Iniesta.

El tenista Carlos Alcaraz tambi&eacute;n llev&oacute; la Copa del Mundo.

El tenista Carlos Alcaraz también llevó la Copa del Mundo.

Además estuvieron junto a ellos el tenista Carlos Alcaraz y la modelo surcoreana Jung Ho-yeon.

Mario Kempes y Andrés Iniesta, dos campeones del mundo en la final de Nueva Jersey

El exdelantero cordobés, máximo goleador y figura de Argentina en el Mundial de 1978, compartió ese honor con el histórico mediocampista español, autor del gol que le dio a España su único título mundial en la final de Sudáfrica 2010.

Kempes fue el goleador del Mundial '78 con seis tantos y fue la gran figura de esa Copa del Mundo e Iniesta, quien fue compañero del astro argentino Lionel Messi en el Barcelona español, se destacó en el Mundial 2010.

Mario Kempes volvi&oacute; a levantar la Copa del Mundo.

Mario Kempes volvió a levantar la Copa del Mundo.

Ambos quedaron en la historia por convertir los tantos más importantes de sus respectivas selecciones en esas finales mundialistas y ahora serán los encargados de llevar el trofeo al campo de juego en la previa del encuentro decisivo.

La presencia de Kempes e Iniesta fue uno de los grandes atractivos de la ceremonia previa a la final, que enfrenta dos selecciones con la ilusión de escribir una nueva página en la historia del fútbol.

Iniesta y Kempes tuvieron el honor de entregar la Copa del Mundo en la final. Los acompa&ntilde;an Alcaraz y la modelo Jung Ho-yeon.

Iniesta y Kempes tuvieron el honor de entregar la Copa del Mundo en la final. Los acompañan Alcaraz y la modelo Jung Ho-yeon.

Mario Alberto Kempes fue ovacionado

El Matador Kempes levantó el trofeo para exhibirlo ante todo el estadio, que lo ovacionó de pie. Antes de dejarlo en su lugar, lo besó, tal como lo había hecho 48 años atrás, cuando salió campeón del mundo con la Selección argentina tras vencer a Países Bajos, que llevaba la denominación de Holanda en esa época.

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