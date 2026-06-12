Canadá llevó a cabo su ceremonia inaugural, la segunda de la Copa del Mundo 2026

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Al igual que en el acto inaugural de México, la música dominó la escena y Alessia Cara fue la primera artista en proyectar su voz en el estadio. Una Copa del Mundo se erigió en el medio de la cancha con las voces de la cantante colombiana-canadiense Jessie Reyez, y de la intérprete chileno-palestina Elyanna. En este momento de la ceremonia se bajó un mensaje optimista vinculado a la apertura a los movimientos migratorios.

Una marea roja copó las calles de Toronto para acompañar al elenco canadiense en el debut. La caravana ocupó las calles de la ciudad en el inicio de la actividad en esta sede de la cita mundialista.

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La ceremonia se llevó a cabo una hora y media antes del partido entre Canadá y Bosnia y Herzegonvina por el grupo B de la Copa del Mundo.