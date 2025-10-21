Inicio Ovación Hockey sobre césped Las Leonas
Las Leonas y Los Leones cambiarán la localía en la Pro League: ¿Y Mendoza?

La Confederación Argentina de Hockey confirmó la nueva sede en la que Las Leonas y Los Leones jugarán la primera ventana de la Pro League 2025-26.l

Las Leonas jugarán en Santiago del Estero.

La Confederación Argentina de Hockey confirmó que Santiago del Estero será la nueva sede en la Las Leonas y Los Leones serán locales en la primera ventana de la Pro League 2025-26, en reemplazo de Rosario, que había sido anunciada originalmente.

El moderno estadio provincial recibirá a las selecciones nacionales, tanto femeninas como masculinas, en una semana de máxima competencia internacional que se desarrollará del 9 al 14 de diciembre. Lamentablemente, Mendoza otra vez no fue tenida en cuenta después de haber sido sede de la Pro League en 2022 , en el estadio de Godoy Cruz.

Las Leonas jugar&aacute;n por la Pro League en Santiago del Estero.

En esta edición, Las Leonas y Los Leones tendrán duelos de gran nivel frente a algunas de las potencias mundiales, ya que el equipo dirigido por Fernando Ferrara se enfrentará a Alemania y Países Bajos, mientras que el conjunto masculino conducido por Lucas Rey, jugará ante Países Bajos y Pakistán.

Además de ser uno de los torneos más prestigiosos del hockey global, la Pro League ofrece un incentivo adicional que es que el campeón obtiene la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketek y se espera un marco imponente en cada jornada, con un cierre de año a pura emoción para Las Leonas y Los Leones, que buscarán sumar puntos importantes en el inicio de una nueva temporada internacional.

Las Leonas y Los Leones en el comienzo de la Pro League 2025-26

MARTES 9 DE DICIEMBRE

  • MASCULINO | Países Bajos vs Pakistán — 19.00 hs
  • FEMENINO | Alemania vs Países Bajos — 21.30 hs

MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE

  • MASCULINO | Argentina vs Países Bajos — 19.00 hs
  • FEMENINO | Argentina vs Alemania — 21.30 hs

JUEVES 11 DE DICIEMBRE

  • MASCULINO | Argentina vs Pakistán — 19.00 hs
  • FEMENINO | Argentina vs Países Bajos — 21.30 hs

VIERNES 12 DE DICIEMBRE

  • MASCULINO | Pakistán vs Países Bajos — 19.00 hs
  • FEMENINO | Países Bajos vs Alemania — 21.30 hs

SÁBADO 13 DE DICIEMBRE

  • MASCULINO | Argentina vs Países Bajos — 19.00 hs
  • FEMENINO | Argentina vs Alemania — 21.30 hs

DOMINGO 14 DE DICIEMBRE

  • MASCULINO | Argentina vs Pakistán — 19.00 hs
  • FEMENINO | Argentina vs Países Bajos — 21.30 hs

