Las Leonas y Los Leones cambiarán la localía en la Pro League: ¿Y Mendoza?

El moderno estadio provincial recibirá a las selecciones nacionales, tanto femeninas como masculinas, en una semana de máxima competencia internacional que se desarrollará del 9 al 14 de diciembre. Lamentablemente, Mendoza otra vez no fue tenida en cuenta después de haber sido sede de la Pro League en 2022 , en el estadio de Godoy Cruz.

Leonas Las Leonas jugarán por la Pro League en Santiago del Estero.

En esta edición, Las Leonas y Los Leones tendrán duelos de gran nivel frente a algunas de las potencias mundiales, ya que el equipo dirigido por Fernando Ferrara se enfrentará a Alemania y Países Bajos, mientras que el conjunto masculino conducido por Lucas Rey, jugará ante Países Bajos y Pakistán.