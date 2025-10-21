Las Leonas y Los Leones cambiarán la localía en la Pro League: ¿Y Mendoza?

La Confederación Argentina de Hockey confirmó que Santiago del Estero será la nueva sede en la Las Leonas y Los Leones serán locales en la primera ventana de la Pro League 2025-26, en reemplazo de Rosario, que había sido anunciada originalmente.
La Confederación Argentina de Hockey confirmó que Santiago del Estero será la nueva sede en la Las Leonas y Los Leones serán locales en la primera ventana de la Pro League 2025-26, en reemplazo de Rosario, que había sido anunciada originalmente.
El moderno estadio provincial recibirá a las selecciones nacionales, tanto femeninas como masculinas, en una semana de máxima competencia internacional que se desarrollará del 9 al 14 de diciembre. Lamentablemente, Mendoza otra vez no fue tenida en cuenta después de haber sido sede de la Pro League en 2022 , en el estadio de Godoy Cruz.
En esta edición, Las Leonas y Los Leones tendrán duelos de gran nivel frente a algunas de las potencias mundiales, ya que el equipo dirigido por Fernando Ferrara se enfrentará a Alemania y Países Bajos, mientras que el conjunto masculino conducido por Lucas Rey, jugará ante Países Bajos y Pakistán.
Además de ser uno de los torneos más prestigiosos del hockey global, la Pro League ofrece un incentivo adicional que es que el campeón obtiene la clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Las entradas estarán disponibles a través de Ticketek y se espera un marco imponente en cada jornada, con un cierre de año a pura emoción para Las Leonas y Los Leones, que buscarán sumar puntos importantes en el inicio de una nueva temporada internacional.
