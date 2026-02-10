Las Leonas retomaron la Pro League con una goleada contundente ante Irlanda

El resultado le permite a Argentina acumular 8 puntos en 4 partidos con una campaña de 2 victorias, un empate (con punto bonus) y una derrota, lejos de Países Bajos y Bélgica que lideran con 21 puntos aunque han jugado 7 y 8 partidos, respectivamente.

Lo que viene para Las Leonas en la Pro League

El seleccionado nacional femenino de hockey sobre césped volverá a jugar este miércoles 11 ante Australia, a las 5.30 hora argentina, el viernes 13 en el mismo horario volverá a jugar con Irlanda y el sábado 14 a las 3.30 será el segundo encuentro frente a las locales.

Todos los partidos se jugarán en Hobart, Australia, y se verán por ESPN y Disney Plus.