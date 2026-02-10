Inicio Ovación Hockey sobre césped Las Leonas
Las Leonas retomaron la Pro League con una goleada contundente ante Irlanda

Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra en el plantel, retomaron su campaña en la Pro League que organiza la FIH con una victoria frente a Irlanda.

Las Leonas, con la mendocina Milagros Alastra en el plantel, retomaron su campaña en la Pro League que organiza la FIH con una victoria por 5 a 0 frente a Irlanda, en Hobart, Australia.

El conjunto dirigido por Fernando Ferrara ganó con autoridad gracias a los goles marcados por Agustina Gorzelany, María José Granatto, Lara Casas, Julieta Jankunas y Brisa Bruggesser.

Otro dato destacado del encuentro es que Paula Ortiz llegó a los 100 partidos con la camiseta de Las Leonas.

El resultado le permite a Argentina acumular 8 puntos en 4 partidos con una campaña de 2 victorias, un empate (con punto bonus) y una derrota, lejos de Países Bajos y Bélgica que lideran con 21 puntos aunque han jugado 7 y 8 partidos, respectivamente.

Lo que viene para Las Leonas en la Pro League

El seleccionado nacional femenino de hockey sobre césped volverá a jugar este miércoles 11 ante Australia, a las 5.30 hora argentina, el viernes 13 en el mismo horario volverá a jugar con Irlanda y el sábado 14 a las 3.30 será el segundo encuentro frente a las locales.

Todos los partidos se jugarán en Hobart, Australia, y se verán por ESPN y Disney Plus.

