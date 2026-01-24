Los Gladiadores golearon a Chile y definen el título del Sur-Centro con Brasil: cuándo es y cómo ver

Con este triunfo, Los Gladiadores sumaron su cuarta victoria consecutiva y quedaron a un paso de recuperar el título, que hoy tiene a Brasil como bicampeón.

Argentina, que venía de vencer a Perú, Paraguay y Uruguay, mostró su versión más sólida del torneo y construyó la diferencia desde una defensa asfixiante y una alta efectividad en ataque. El equipo se fue al descanso arriba 17-7, tras un pasaje clave en el que dejó sin gol a Chile durante varios minutos y lo quebró con un parcial que marcó el rumbo del encuentro en el SND Arena de la capital paraguaya.

En el plano individual, Martín Jung fue el máximo goleador argentino con ocho tantos, en una noche en la que la Albiceleste también se apoyó en el rendimiento de Agustín Unzner, elegido MVP, quien aportó cuatro goles y varias asistencias para sostener la intensidad ofensiva. Además, el arquero Juan Bar completó un buen partido con ocho atajadas y un 32% de efectividad bajo los tres palos.

Los Gladiadores siguen firmes



Argentina superó a Chile y sumó su cuarta victoria en el Sur-Centro, manteniéndose invicta en el certamen.



El seleccionado nacional definirá el título en la última fecha frente a Brasil , este sábado desde las 20:30hs. pic.twitter.com/VIX0xJvf9G — Sel. Argentina Handball (@CAHandball) January 23, 2026

Con este resultado, Argentina se aseguró llegar a la última jornada con chances concretas de campeonato, aunque en el formato todos contra todos solo podrá consagrarse si vence a Brasil, ya que el conjunto verdeamarelo tiene ventaja en diferencia de gol en caso de empate. En la misma fecha, Brasil goleó a Perú por 66-14.

El cierre del torneo será a pura tensión: Argentina enfrentará a Brasil este sábado 24 de enero a las 20:30, en un nuevo clásico sudamericano por la medalla dorada, con transmisión en vivo de Fox Sports y también por el canal de YouTube de Coscabal. Será el último paso para un equipo que ya aseguró su lugar en el Mundial 2027, pero que ahora quiere coronar el certamen con el título.