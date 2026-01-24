Inicio Ovación Handball Los Gladiadores
Los Gladiadores golearon a Chile y definen el título del Sur-Centro con Brasil: cuándo es y cómo ver

Los Gladiadores se impusieron con contundencia ante Chile y jugarán por el título del certamen de handball, que se disputa en Asunción, ante Brasil

Fabián Salamone
Fabián Salamone
Los Gladiadores irán, ante Brasil, por el título.

La Selección argentina de handball no detiene su ritmo triunfal. En un partido que dominó de principio a fin, se impuso ante Chile por un contundente 37-23 y de esta manera quedaron a un paso de conquistar el Centro-Sur, torneo que se disputa en Asunción.

De esta manera, Los Gladiadores buscarán subirse a lo más alto del podio, destronando al actual bicampeón de la competencia. El duelo será este sábado, desde las 20.30, y podrá observarse en vivo por la señal de Fox Sports.

Los Gladiadores
Los Gladiadores, a un paso de quedarse con el título.

Los Gladiadores van por el título ante Brasil

En un partido que dominó de principio a fin, la Selección argentina de handball superó con contundencia a Chile por 37 a 23 en la cuarta fecha del Sur-Centro de Asunción, en una actuación que ratificó el gran presente del equipo dirigido por Rodolfo Jung.

Con este triunfo, Los Gladiadores sumaron su cuarta victoria consecutiva y quedaron a un paso de recuperar el título, que hoy tiene a Brasil como bicampeón.

Argentina, que venía de vencer a Perú, Paraguay y Uruguay, mostró su versión más sólida del torneo y construyó la diferencia desde una defensa asfixiante y una alta efectividad en ataque. El equipo se fue al descanso arriba 17-7, tras un pasaje clave en el que dejó sin gol a Chile durante varios minutos y lo quebró con un parcial que marcó el rumbo del encuentro en el SND Arena de la capital paraguaya.

En el plano individual, Martín Jung fue el máximo goleador argentino con ocho tantos, en una noche en la que la Albiceleste también se apoyó en el rendimiento de Agustín Unzner, elegido MVP, quien aportó cuatro goles y varias asistencias para sostener la intensidad ofensiva. Además, el arquero Juan Bar completó un buen partido con ocho atajadas y un 32% de efectividad bajo los tres palos.

Con este resultado, Argentina se aseguró llegar a la última jornada con chances concretas de campeonato, aunque en el formato todos contra todos solo podrá consagrarse si vence a Brasil, ya que el conjunto verdeamarelo tiene ventaja en diferencia de gol en caso de empate. En la misma fecha, Brasil goleó a Perú por 66-14.

El cierre del torneo será a pura tensión: Argentina enfrentará a Brasil este sábado 24 de enero a las 20:30, en un nuevo clásico sudamericano por la medalla dorada, con transmisión en vivo de Fox Sports y también por el canal de YouTube de Coscabal. Será el último paso para un equipo que ya aseguró su lugar en el Mundial 2027, pero que ahora quiere coronar el certamen con el título.

