La Municipalidad de Maipú se coronó campeón en el balonmano femenino

balonmano UnCuyo se quedó con el segundo puesto en el Apertura de balonmano.

En el equipo campeón del torneo Apertura las máximas anotadoras fueron Agustina Pfoh, Luciana Zafarana y Sofía Manzano (con 6 goles cada una), mientras que la goleadora de la tarde fue propiedad de la visita gracias a Luciana Bustos (anotó 9 tantos).

El la rama femenina local, la discusión sigue estando mano a mano entre los rivales que definieron el primer torneo del año: UnCuyo es el campeón vigente anual y ahora abrió con título la Municipalidad de Maipú.

Más campeones del balonmano

Juvenil Femenino: las duendes de la UNCuyo vencieron a la Municipalidad de Maipú por 30 a 25.

Cadetes Masculino: la UNCuyo superó a Regatas 33 a 3 en una final vibrante y pareja hasta el último minuto.

Mayores A femenino: Godoy Cruz se quedó con el encuentro tras dominar e imponer el ritmo de juego desde el inicio para que sin mayores sobresaltos lograran un gran triunfo por 32 a 14 ante Regatas.

Mayores B femenino: Godoy Cruz derrotó 23 a 18 frente a Filippini.

Balonmano con medalla para Mendoza

En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, Mendoza tuvo una cosecha de 12 medallas. Una de esas preseas fue para Martín Maya, quien se quedó con el segundo puesto como integrante de la Selección argentina en balonmano masculino tras caer en la final contra Brasil