La Municipalidad de Maipú se coronó campeón en el balonmano femenino

En una tremenda final que llegó a suplementario, la Municipalidad de Maipú derrotó a UnCuyo 27 a 26 y se quedó con la Liga de Honor.

Municipalidad de Maipú festejo en femenino.

Las Municipalidad de Maipú gritó campeón en uno de los pocos Apertura que van quedando. En una final apasionante, venció a UNCuyo por 27 a 26 en tiempo suplementario y se quedó con la Liga de Honor femenina de balonmano.

El partido fue muy emotivo y no evidenció diferencias hasta los últimos segundos en un estadio Juan Ribosqui que estuvo a pleno (cerca de mil personas). Al descanso se fue arriba el local por ventaja de dos tantos (14-12), mientras que el tremendo 23 a 23 llevó el duelo a suplementario.

Fue recién en el segundo tiempo del alargue cuando las locales pudieron sacar dos goles de diferencia y para la U no hubo tiempo de llegar a otra igualdad, sentenciando la historia y la corona del primer semestre del 2025.

UnCuyo se qued&oacute; con el segundo puesto en el Apertura de balonmano.

En el equipo campeón del torneo Apertura las máximas anotadoras fueron Agustina Pfoh, Luciana Zafarana y Sofía Manzano (con 6 goles cada una), mientras que la goleadora de la tarde fue propiedad de la visita gracias a Luciana Bustos (anotó 9 tantos).

El la rama femenina local, la discusión sigue estando mano a mano entre los rivales que definieron el primer torneo del año: UnCuyo es el campeón vigente anual y ahora abrió con título la Municipalidad de Maipú.

Más campeones del balonmano

  • Juvenil Femenino: las duendes de la UNCuyo vencieron a la Municipalidad de Maipú por 30 a 25.
  • Cadetes Masculino: la UNCuyo superó a Regatas 33 a 3 en una final vibrante y pareja hasta el último minuto.
  • Mayores A femenino: Godoy Cruz se quedó con el encuentro tras dominar e imponer el ritmo de juego desde el inicio para que sin mayores sobresaltos lograran un gran triunfo por 32 a 14 ante Regatas.
  • Mayores B femenino: Godoy Cruz derrotó 23 a 18 frente a Filippini.

Balonmano con medalla para Mendoza

En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, Mendoza tuvo una cosecha de 12 medallas. Una de esas preseas fue para Martín Maya, quien se quedó con el segundo puesto como integrante de la Selección argentina en balonmano masculino tras caer en la final contra Brasil

