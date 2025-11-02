Con dos mendocinas, La Garra tiene lista para el Mundial de balonmano

El entrenador Mariano Muñoz tuvo el tiempo necesario durante el proceso para darle forma a la nómina y terminó decidiendo los 16 apellidos que irán por la cita en el cierre del año en suelo europeo. Las jugadoras mendocinas Macarena Sans y Ayelén García son parte de las convocadas y tendrán la responsabilidad de representarán al país.

Las dos jugadoras de la provincia siguen con un enorme presente en España con los colores del Beti Onak y ahora volverá a compartir equipo pero con los colores más lindos. A ellas se suman Marisol Garratú, Valentina Menucci (arqueras); Rocío Campigli, Giuliana Gavilán, Sol Azcune (pivotes); Berenice Frelier, Joana Bolling, Lucía Dalla Crode (extremos); Carolina Bono, Martina Romero (centrales); Elke Karsten, Micaela Casasola, Martina Lang y Malena Cavo (laterales).