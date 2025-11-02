Inicio Ovación Handball La Garra
Sueño en marcha

Con dos mendocinas, La Garra tiene lista para el Mundial de balonmano

A menos de un mes para la cita en Países Bajos y Alemania, La Garra definió nómina con doblete mendocino

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Macarena Sans jugará otro Mundial con La Garra.

Hay un Mundial a la vista y arrancó la ansiedad con la cuenta regresiva activada. El balonmano tendrá la cita ecuménica de adultos femenino a realizarse en Alemania y Países Bajos desde el 26 de noviembre. La Garra confirmó la lista de jugadoras citadas con la gran noticia de dos mendocinas citadas.

El entrenador Mariano Muñoz tuvo el tiempo necesario durante el proceso para darle forma a la nómina y terminó decidiendo los 16 apellidos que irán por la cita en el cierre del año en suelo europeo. Las jugadoras mendocinas Macarena Sans y Ayelén García son parte de las convocadas y tendrán la responsabilidad de representarán al país.

Las dos jugadoras de la provincia siguen con un enorme presente en España con los colores del Beti Onak y ahora volverá a compartir equipo pero con los colores más lindos. A ellas se suman Marisol Garratú, Valentina Menucci (arqueras); Rocío Campigli, Giuliana Gavilán, Sol Azcune (pivotes); Berenice Frelier, Joana Bolling, Lucía Dalla Crode (extremos); Carolina Bono, Martina Romero (centrales); Elke Karsten, Micaela Casasola, Martina Lang y Malena Cavo (laterales).

handball-ayelen garcia-checa-01.jpg
Ayelén García sigue en un enorme presente y va por el Mundial con La Garra.

Grupo de La Garra y formato de Mundial

El campeonato cuenta con 32 equipos divididos en 8 grupos de 4 seleccionados cada uno. Jugarán todos contra todos, avanzando los tres primeros al Main Round con arrastre de puntos. En esa instancia, se enfrentarán a los tres mejores del Grupo F, integrado por Francia, Polonia, Túnez y China.

  • La Selección argentina integra E con Países Bajos, el local, Austria y Egipto.

