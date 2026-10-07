"Ya pasó lo peor": la emoción de la mamá de Messi en la despedida del 10

El pasado 8 de agosto se conoció el fallecimiento de Jorge Messi luego de atravesar una larga enfermedad. Desde entonces, la familia Messi no había tenido apariciones públicas de esta índole hasta dos meses después, donde este 6 de octubre Lionel Messi tuvo su partido de despedida de la Selección argentina en el Monumental.

Messi en aquel entonces compartió en redes sociales una foto con Jorge y luego se dedicó a cumplir con sus responsabilidades en el Inter Miami. Hasta que ayer, al igual que Celia, en su discurso hizo alusión a lo acontecido con su papá. "Es inevitable acordarme de mi viejo", dijo el capitán en el comienzo de su alocución frente a 85mil personas en el Monumental. Luego, agradeció a los presentes y al público argentino por acompañarlo durante 21 años de carrera en la Selección argentina.

De esta manera, los Messi cerraron un año tan dificíl como emotivo, pero de manera extraordinaria, con todo el cariño del pueblo argentino reunido para darle el adiós al 10 de una etapa dorada en la Selección argentina.