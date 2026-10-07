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Despedida de Messi

"Ya pasó lo peor": la emoción de la mamá de Messi en la despedida del 10

Celia Cuccittini, la mamá de Messi, mostró su emoción por la despedida de Lionel en el Monumental, a dos meses del fallecimiento de Jorge, padre del 10 y su esposo

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
Celia Cuccittini mostró su emoción tras la despedida de su hijo, Lionel Messi. 

Celia Cuccittini mostró su emoción tras la despedida de su hijo, Lionel Messi. 

El Monumental vibró al ritmo de la despedida de Lionel Messi en el cierre de una etapa única en la Selección argentina. Luego de una noche emotiva, la familia Messi se retiró del Antonio Vespucio Liberti entre sonrisas y lágrimas por el retiro de la Albiceleste del 10.

Entre los familiares de Lionel, estaba su mamá, Celia Cuccittini a quien se la vio públicamente por primera vez luego de la muerte de su esposo Jorge, papá de Messi. Pocas palabras fueron las que pronunció la madre del mejor jugador del mundo pero, en ellas, dejó entrever la emoción luego de pasar momentos difíciles hace algunas semanas atrás.

Celia Cuccittini, disfrutando del cari&ntilde;o de la gente en la despedida de Messi en el Monumental.&nbsp;

Celia Cuccittini, disfrutando del cariño de la gente en la despedida de Messi en el Monumental.

Qué dijo la mamá de Messi luego de la despedida del 10

Atravesando una zona plagada de periodistas rumbo a la salida, Celia se encontró con un conocido reportero (Gonzalo Sorbo) y, al saludarlo, éste le preguntó cómo estaba, a lo que la mamá de Messi fue contundente y respondió: "Estoy emocionada, ya pasó lo peor".

El pasado 8 de agosto se conoció el fallecimiento de Jorge Messi luego de atravesar una larga enfermedad. Desde entonces, la familia Messi no había tenido apariciones públicas de esta índole hasta dos meses después, donde este 6 de octubre Lionel Messi tuvo su partido de despedida de la Selección argentina en el Monumental.

Messi en aquel entonces compartió en redes sociales una foto con Jorge y luego se dedicó a cumplir con sus responsabilidades en el Inter Miami. Hasta que ayer, al igual que Celia, en su discurso hizo alusión a lo acontecido con su papá. "Es inevitable acordarme de mi viejo", dijo el capitán en el comienzo de su alocución frente a 85mil personas en el Monumental. Luego, agradeció a los presentes y al público argentino por acompañarlo durante 21 años de carrera en la Selección argentina.

De esta manera, los Messi cerraron un año tan dificíl como emotivo, pero de manera extraordinaria, con todo el cariño del pueblo argentino reunido para darle el adiós al 10 de una etapa dorada en la Selección argentina.

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