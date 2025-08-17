Video: Los jugadores de Quilmes fueron agredidos y amenazados por los barrabravas tras perder con Los Andes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/di_nucci/status/1956890657752076625&partner=&hide_thread=false SE RE PICO EN EL CENTENARIO. HINCHAS VERSUS PLANTEL



Algunos hinchas de Quilmes fueron a buscar al plantel Cervecero después de la derrota frente a Los Andes en Lomas de Zamora. pic.twitter.com/VJq8j0gUQo — Adrián Di Nucci (@di_nucci) August 17, 2025

Los carteles con graves amenazas de los barrabravas

El punto más tenso de la jornada se vivió cuando los jugadores descubrieron mensajes intimidatorios en sus automóviles. La agresión verbal escaló a una amenaza directa, reflejando el clima de tensión que rodea al club tras la reciente y tormentosa salida del entrenador Aldo Duscher.

La agresión más grave se materializó en carteles colocados en los autos de los futbolistas, con el mensaje: "Jugadores mercenarios, si nos mandan al descenso, los mandamos al hospital".

Néstor Frediani, DT interino quien asumió tras la salida de Duscher, lamentó la derrota en conferencia de prensa: "Lamentablemente, no se pudo, el gol nos golpeó".

El defensor Federico Tevez fue el único jugador que dialogó con los medios y se hizo responsable por el mal momento: "La culpa es nuestra, tenemos que seguir trabajando".

Este episodio agrava la delicada situación de Quilmes, que ahora no solo debe luchar por revertir los malos resultados en el campo de juego, sino también por calmar un ambiente hostil que amenaza con desbordarse.