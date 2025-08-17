Inicio Ovación Fútbol Quilmes
Video: Los jugadores de Quilmes fueron agredidos y amenazados por los barrabravas tras perder con Los Andes

El plantel de Quilmes sufrió el apriete de barrabravas Cerveceros cuando retornaban en micro del estadio de Los Andes, donde perdieron por la Primera Nacional

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El micro con el plantel de Quilmes fue interceptado por barrabravas que agredieron y amenazaron a los jugadores tras la derrota contra Los Andes por la 27ª fecha de la Primera Nacional.

Una dolorosa derrota del equipo de Quilmes agravó la relación entre el plantel profesional y los simpatizantes del Cervecero. Un grupo de hinchas agredió e insultó a los jugadores que retornaban en micro tras la derrota por 1-0 ante Los Andes, por la 27ª fecha del Grupo A de la Primera Nacional.

El mal momento del equipo, que sumó su cuarta caída en los últimos cinco partidos y se acerca peligrosamente a la zona de descenso de la Primera Nacional, desató la furia de los simpatizantes. Uno de los carteles de los barrabravas decía: "Si nos mandan al descenso, los mandamos al hospital".

Los hinchas de Quilmes interceptaron el micro y agredieron a los jugadores

Los incidentes se produjeron cuando el plantel regresaba al estadio Centenario para retirar sus vehículos particulares. En ese momento, un grupo de hinchas se acercó al micro, que llamativamente no contaba con custodia policial, y comenzó a proferir insultos contra los futbolistas.

Los carteles con graves amenazas de los barrabravas

El punto más tenso de la jornada se vivió cuando los jugadores descubrieron mensajes intimidatorios en sus automóviles. La agresión verbal escaló a una amenaza directa, reflejando el clima de tensión que rodea al club tras la reciente y tormentosa salida del entrenador Aldo Duscher.

La agresión más grave se materializó en carteles colocados en los autos de los futbolistas, con el mensaje: "Jugadores mercenarios, si nos mandan al descenso, los mandamos al hospital".

Néstor Frediani, DT interino quien asumió tras la salida de Duscher, lamentó la derrota en conferencia de prensa: "Lamentablemente, no se pudo, el gol nos golpeó".

El defensor Federico Tevez fue el único jugador que dialogó con los medios y se hizo responsable por el mal momento: "La culpa es nuestra, tenemos que seguir trabajando".

Este episodio agrava la delicada situación de Quilmes, que ahora no solo debe luchar por revertir los malos resultados en el campo de juego, sino también por calmar un ambiente hostil que amenaza con desbordarse.

