Video: el Olimpia de Paraguay convirtió el gol más extraño del mundo

Es que su manera de convertir no fue para nada ortodoxa: ejecutó el penal, el arquero lo atajó, el rebote quedó en los pies de un rival quien intentó despejar rápidamente y la pelota dio de lleno en el rostro del delantero paraguayo, terminando en el fondo de la red.

Mientras los jugadores de Olimpia celebraban entre risas, Sebastián Ferreira intentaba recomponerse del pelotazo que recibió en su cara.