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Golpe de suerte

Video: el Olimpia de Paraguay convirtió el gol más extraño del mundo

El Olimpia de Paraguay venció al Rubio Ñú como visitante por 2 a 0 gracias a los goles de Sebastián Ferreira, quien convirtió un tanto insólito

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El delantero de Olimpia de Paraguay se quedó sin celebrar su gol.

El delantero de Olimpia de Paraguay se quedó sin celebrar su gol.

Rubio Ñu y Olimpia de Paraguay se vieron las caras por la fecha 16 de la Primera División donde la visita se impuso por 2 a 0 con goles de Sebastián Ferreira. El delantero celebró el primero luego definir con gran categoría, pero por una razón insólita no logró gritar el segundo.

Es que su manera de convertir no fue para nada ortodoxa: ejecutó el penal, el arquero lo atajó, el rebote quedó en los pies de un rival quien intentó despejar rápidamente y la pelota dio de lleno en el rostro del delantero paraguayo, terminando en el fondo de la red.

Mientras los jugadores de Olimpia celebraban entre risas, Sebastián Ferreira intentaba recomponerse del pelotazo que recibió en su cara.

Olimpia de Paraguay
Sebasti&aacute;n Ferreira convirti&oacute; los dos goles del Olimpia de Paraguay.

Sebastián Ferreira convirtió los dos goles del Olimpia de Paraguay.

Olimpia de Paraguay ganó y es más puntero que nunca

Ferreira abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo cuando recibió un pase exquisito de Richard Sánchez, el delantero controló y definió con gran calidad.

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Luego, en el minuto 55 el colegiado Derlis Fabián López López sancionó un penal a favor del Decano paraguayo y fue nuevamente Ferreira quien intentaría ampliar el resultado. Algo que logró, pero con una imagen que está dando la vuelta al mundo.

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De esta manera Olimpia alcanzó los 39 puntos, fruto de 12 partidos ganados, 3 empatados y tan solo una derrota; le saca 6 puntos de ventaja Cerro Porteño, su más inmediato seguidor.

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