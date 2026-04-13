Video: el Olimpia de Paraguay convirtió el gol más extraño del mundo

Rubio Ñu y Olimpia de Paraguay se vieron las caras por la fecha 16 de la Primera División donde la visita se impuso por 2 a 0 con goles de Sebastián Ferreira. El delantero celebró el primero luego definir con gran categoría, pero por una razón insólita no logró gritar el segundo.
Es que su manera de convertir no fue para nada ortodoxa: ejecutó el penal, el arquero lo atajó, el rebote quedó en los pies de un rival quien intentó despejar rápidamente y la pelota dio de lleno en el rostro del delantero paraguayo, terminando en el fondo de la red.
Mientras los jugadores de Olimpia celebraban entre risas, Sebastián Ferreira intentaba recomponerse del pelotazo que recibió en su cara.
Olimpia de Paraguay ganó y es más puntero que nunca
Ferreira abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo cuando recibió un pase exquisito de Richard Sánchez, el delantero controló y definió con gran calidad.
Luego, en el minuto 55 el colegiado Derlis Fabián López López sancionó un penal a favor del Decano paraguayo y fue nuevamente Ferreira quien intentaría ampliar el resultado. Algo que logró, pero con una imagen que está dando la vuelta al mundo.
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Es el gol más gracioso que he visto en mi vida, el delantero de Olimpia falló el penal, después el rival reventó el balón, pero le dio en la cara y se metió a la portería JAJAJAJA.