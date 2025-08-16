Inicio Ovación Fútbol Liverpool
Emocionante

Video: el emotivo homenaje que le hizo Liverpool a Diogo Jota en el inicio de la Premier League

Liverpool le hizo un emotivo homenaje a Diogo Jota antes del duelo ante Bournemouth en el inicio de la Premier League

Por UNO
Liverpool le hizo un gran homenaje a Diogo Jota.

Liverpool recordó Diogo Jota en su estadio de Anfield antes del duelo ante Bournemouth este viernes en el inicio de la Premier League. El delantero portugués de 28 años falleció trágicamente junto a su hermano, André Silva, en un accidente automovilístico en España el pasado 3 de julio.

Desde que se confirmó la noticia, el club y la ciudad estuvieron de luto y este sábado, en la previa, se realizó un homenaje cargado de simbolismo para despedir a uno de sus jugadores más queridos de la institución.

salah
Mohamed Salah se emocionó en el homenaje a Diogo Jota.

En las tribunas hubo mosaicos con las iniciales “DJ20” y “AS30” cubriendo los sectores del estadio, en referencia a Jota y su hermano. El canto de “You’ll Never Walk Alone” de los hinchas cerró la ceremonia, reafirmando la promesa que siempre le hacen a sus ídolos: nunca caminarán solos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/premierleague/status/1956491594082697608&partner=&hide_thread=false

El tributo en Anfield tiene un valor especial, ya que allí Jota jugaba desde 2020, cuando llegó proveniente del Wolverhampton, institución que también tendrá su propio homenaje en el partido frente a Manchester City.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/thisisanfield/status/1956440943806074975&partner=&hide_thread=false

Desde horas antes del inicio del partido, los alrededores del estadio se llenaron de aficionados que se acercaron al mural “Forever 20” para dejar mensajes y firmas en memoria del portugués, donde flores, camisetas, bufandas y fotografías cubren el paredón, en un gran gesto de su hinchada.

Por otro lado, la liga inglesa dispuso que en todos los estadios se guarde un minuto de silencio, se muestren imágenes de Diogo Jota en las pantallas y los jugadores lleven brazaletes negros.

