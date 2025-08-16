Video: el emotivo homenaje que le hizo Liverpool a Diogo Jota en el inicio de la Premier League

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/premierleague/status/1956491594082697608&partner=&hide_thread=false
El tributo en Anfield tiene un valor especial, ya que allí Jota jugaba desde 2020, cuando llegó proveniente del Wolverhampton, institución que también tendrá su propio homenaje en el partido frente a Manchester City.
Desde horas antes del inicio del partido, los alrededores del estadio se llenaron de aficionados que se acercaron al mural “Forever 20” para dejar mensajes y firmas en memoria del portugués, donde flores, camisetas, bufandas y fotografías cubren el paredón, en un gran gesto de su hinchada.
Por otro lado, la liga inglesa dispuso que en todos los estadios se guarde un minuto de silencio, se muestren imágenes de Diogo Jota en las pantallas y los jugadores lleven brazaletes negros.