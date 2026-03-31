Video: así fue la grave lesión sufrida por Sergio Kun Agüero en el senior de Independiente

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Minutos después el ex jugador de 37 años publicó un video relatando cuáles son los pasos a seguir: "Bueno gente me hice una resonancia. Estaba jugando ahí en Independiente para el Senior contra River. Ya todos saben que salí lesionado, me alzaron a upa. Así que primero agradecer a todos los chicos de Independiente, también los de River que estaban preocupados".

"Me rompí el tendón. Mañana (por el martes) empezaré con los estudios y seguramente hay que operar, no queda otra. Les mando un abrazo y gracias por preguntar", concluyó el Kun Agüero.

Independiente de Avellaneda - Senior El Kun Agüero es parte del equipo senior de Independiente de Avellaneda.

El Kun Agüero vio desde afuera el triunfo de Independiente

El Kun Agüero salió lesionado en el partido senior + 35 donde Independiente de Avellaneda le ganó a River por 2 a 0; los goles fueron obra de Tomás De Vincenti y Fabián Bordagaray.

El año pasado River se consagró del campeonato presentante entre sus filas a figuras como al Chori Domínguez, el Burrito Ortega, Walter Acevedo, el Pitu Abelairas, Wilson Severino. Además, la Copa Argentina la ganó Tigre, quien cuenta con Román Martínez

Mientras que la Copa Argentina fue para Tigre, que tiene un plantel con nombres importantes como Román Martínez, Juan Carlos Blengio, el Chino Luna, Sebastián Rusculleda, y el Patito Galmarini, entre otros.