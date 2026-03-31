El triunfo de Independiente de Avellaneda sobre River Plate por 2 a 0 en una categoría senior repleta de ex figuras del fútbol argentino quedó en segundo plano ya que tanto compañeros como rivales manifestaron una gran preocupación tras la salida por lesión del Kun Agüero.
Una vez finalizado el encuentro, trascendió que se trató de la ruptura del tendón de Aquiles, por lo que evalúa ser intervenido quirúrgicamente y estará fuera del campo de juego entre 3 y 4 meses.
Video: así fue la grave lesión sufrida por Sergio Kun Agüero en el senior de Independiente
La lesión sufrida por el ex delantero de la Selección argentina se produjo sin mediar contacto con un jugador rival, tal como se puede apreciar en el video. Ya que Agüero controló la pelota e intentó realizar un pase al sector derecho, pero sin lograr su objetivo y cayendo desplomado al piso al sentir un fuerte dolor.
Minutos después el ex jugador de 37 años publicó un video relatando cuáles son los pasos a seguir: "Bueno gente me hice una resonancia. Estaba jugando ahí en Independiente para el Senior contra River. Ya todos saben que salí lesionado, me alzaron a upa. Así que primero agradecer a todos los chicos de Independiente, también los de River que estaban preocupados".
"Me rompí el tendón. Mañana (por el martes) empezaré con los estudios y seguramente hay que operar, no queda otra. Les mando un abrazo y gracias por preguntar", concluyó el Kun Agüero.
El Kun Agüero vio desde afuera el triunfo de Independiente
El Kun Agüero salió lesionado en el partido senior + 35 donde Independiente de Avellaneda le ganó a River por 2 a 0; los goles fueron obra de Tomás De Vincenti y Fabián Bordagaray.
El año pasado River se consagró del campeonato presentante entre sus filas a figuras como al Chori Domínguez, el Burrito Ortega, Walter Acevedo, el Pitu Abelairas, Wilson Severino. Además, la Copa Argentina la ganó Tigre, quien cuenta con Román Martínez
Mientras que la Copa Argentina fue para Tigre, que tiene un plantel con nombres importantes como Román Martínez, Juan Carlos Blengio, el Chino Luna, Sebastián Rusculleda, y el Patito Galmarini, entre otros.