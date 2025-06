Las declaraciones de Alan Velasco sobre el penal errado en Copa Libertadores

Por primera vez desde aquel entonces, Velasco alzó la voz. Para comenzar, expresó: “El de Alianza Lima es un penal que me tocó errar. También tuve la personalidad de patearlo. Soy consciente de que eso pasó y no estoy para nada arrepentido. Lo sentí así. Uno erra y puede pasar, le pasó a los mejores”.

“Soy consciente de las cosas que pasaron y lo que conllevó. Hay que empezar de nuevo y renovar las ilusiones. Dar vuelta la página porque estoy en un lugar privilegiado. El hincha se hace sentir. Siento el aguante de la gente conmigo”, completó en su charla con Radio Continental.

Posteriormente, Velasco sentenció: “Boca es demasiado grande y llega todo, cuando a uno le va bien y mal. Me afectó un poco las primeras semanas pero después me supe poner fuerte y hoy me siento tranquilo y con muchas ganas de poder revertir la situación”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1933548430640431214&partner=&hide_thread=false "TAMBIÉN TUVE LA PERSONALIDAD DE AGARRARLO"



Alan Velasco habló sobre el penal que falló con Boca en la definición ante Alianza Lima por la CONMEBOL #Libertadores.



No te pierdas #ESPNF12 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/90uW3F9x7i — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 13, 2025

El análisis sobre el próximo rival de Boca

A la hora de hablar sobre su próximo rival, que será Benfica por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Clubes, Velasco aseguró: “Estamos analizando el rival, sabemos que presiona alto. Es de los más grandes de Portugal y siempre pelea torneos. Nosotros somos Boca y siempre vamos a estar ahí para disputar cada jugada y salir con todo. Estoy ansioso por el arranque”.