Un rival agredió a un jugador de Godoy Cruz y se fue expulsado

Casi sobre el final del primer tiempo Agustín Auzmendi recibió por el sector izquierdo y definió frente a Guido Herrera que logró evitar el gol, sin embargo, la atención la tuvieron dos jugadores que se encontraban en el medio del área.

Es que Vicente Poggi empujó desde a atrás a Ulises Ortegoza cuando la pelota ya no estaba en juego y ambos jugadores se encontraban ingresando al área chica provocando que el jugador chileno chocara con la red. El mediocampista reaccionó mal y golpeó al jugador tombino desde atrás.

El árbitro del encuentro, Luis Lobo Medina, no dudó y le sacó la tarjeta roja al jugador de Talleres mientras Poggi estaba en el suelo. Aunque los jugadores del conjunto cordobés reclamaron poco pudieron hacer ya que la agresión fue contundente; de igual manera el colegiado no sancionó penal ya que la pelota no estaba en juego.

Embed TALLERES SE QUEDÓ CON DIEZ Lobo Medina expulsó a Ortegoza por agresión a Poggi



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/COAhIyNF1b — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 27, 2025

Aunque Godoy Cruz tuvo más de 45 minutos con un jugador de más no logró hacer la diferencia en el marcador y cosechó su tercer empate consecutivo. Ahora deberá recibir a Gimnasia en el estadio Feliciano Gambarte por la cuarta fecha del Torneo Clausura.